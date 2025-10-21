(ВИДЕО, ФОТО) СНС ОБЕЛЕЖИЛА 17 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА Вучевић: Србија је враћена себи и грађанима; Вучић: Ова странка је опстала, издржали смо што би мало ко
Српска напредна странка у Кристалној дворани у Зрењанину прославља 17 година од оснивања.
Велики број чланова и симпатизера већ је у дворани, док много њих пристиже.
Дворана је скоро испуњена, развијене су заставе странке и Србије, чују се узвици "Србија, Косово".
Лидер напредњака и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић истакао је од оснивања Српска напредна странка кључни стуб политичких промена у Србији, као и да је настала спојем прагматизма и патриотизма. 1
-7 година за нас који смо од почетка овде и који смо са странком издржали свашта изгледа као дуг период, али историјски гледано то је трептај ока. Али смо успели сви ми да странку поставимо као кључни стуб политичких промена, рекао бих свеукупних друштвених промена. А то је изискивало много одрицања. Последњих 13 година одлуком грађана, преузели смо одговорност за нашу отаџбину. И уз пропусте којих је сигурно било, када подвучемо црту нико не може да нам оспори велики успех. Србија је данас другачија, поноснија, пробуђена, враћена себи и својим грађанима. Морамо да разумемо да период који је пред нама захтева нову енергију и нове људе, морамо да дамо шансу онима који нису имали прилику да се докажу. А да не заборавимо оне који су у претходном периоду прошли и добро и лоше са нашом странком - рекао је Вучевић.
Вучевић је подсетио да је последњих годину дана за све у странци био најтежи период.
-Велико хвала свима вама и онима који нису са нама, свим грађанима, одбранили смо Србију. Да није било странке и Вучића, од Србије не би остао камен на камену. Да нисмо имали овакву странку какву смо имали уз све опструкције, обојену револуцију, не би опстала Србија као држава. То је наша победа. Хвала свима. Хвала председнику Србије. Некада можда нисмо имали разумевања за оно што ради, али је време показало да су председник и његов тим знали шта раде и сачували су Србију у немогућим временима. Када нешто обележавате обично правите ретроспективу предходног, али рекао бих да име странке обавезује да причамо о ономе што нас чека. Још много тога треба да радимо за добробит народа и државе. Зато горе главу напредњаци, честитам вам јуначке ране, честитам вам рођендан. Једна реч увек је у срцу, памети и уснама, а то је Србија. Живела Српска напредна странка! Живела Србија - поручио је Вучевић.
Председник Републике Вучић се обратио окупљенима, који су га поздравили громогласним аплаузом!
- Даме и господо, драги пријатељи, драги напредњаци, хвала вам на овом дочеку. Вечерас ћу, надам се, уз вашу помоћ, моћи да говорим неколико минута. Имам и важне ствари да вам кажем. Обележавамо 17 година, нису биле лаке, пре 4 године тешког прогона, у условима када ниједан медиј није постојао на којем је могла да се чује истина или другачије мишљење. Али захваљујући храбрости свих вас и председника Николића, успели смо да формирамо снажну партију! А то је најбоље показало време у последњих годину дана - рекао је на почетку.
Истакао је да је СНС опстала у времену када ниједна друга није могла.
- Увек смо хтели још снажније да се боримо и да чувамо и штитимо нашу Србију! Било је много тешких дана, неистина и лажи, којима је било тешко супротставити. Данас нисам имао времена тиме да се бавим, али сам видео да нас у Европском парламенту осуђују због употребе звучног топа, а нисмо га употребили - навео је.
Рекао је да није више председник ако се докаже употреба, али је то немогуће доказати јер га нису употребили.
- Ако сте то у стању да кажете, ако сте у стању да осудите то што постоји, како кажу Ћациленд, једно једино место, једна једина јавна, свакодневно присутна тачка отпора хиљадама места које су заузели, блокирали и не пуштају друге да на та места дођу, да раде и да уче. Не смета им десетине и стотине факултета и школа које неко блокира. Не смета им што деца не иду у школу, баш као у Гази што не иду у школу или што нису ишли у школу. Смета им један мали парк. Само им то смета. Смета им јер тај парк је био клица отпора, тај парк је био мало место у срцу Србије одакле је отпор кренуо, одакле је отпор кренуо, отпор окупацији, отпор рушењу Србије. И тај симбол отпора и данас постоји, тај симбол снаге Србије коју не могу да сруше. А све су хтели да сруше, ама баш све. И данас, пошто људи, ја то одлично разумем - рекао је.
О изборима
Истакао је да ће 2026. године странка положити најважнији испит — изборе!
- То ће бити убедљиво најважнији избор у историји, у модерној историји Србије. Тада ће се Србија борити за очување своје војне неутралности, своје независности, своје самосталности, свог пута у будућност или повратка у прошлост. Многи млади људи не знају да само између 2008. и 2012. године изгубили смо преко 550.000 радних места. Нису постојале фабрике у Србији. Готово све су уништили. Само су они били богатији. Само су њихови рачуни били пуни. И онда вам кажу, па добро, то је обичан бизнис. Имам 600, 700 милиона евра и свега другог. Има ли неко од вас то? Је ли икада имао? А јесу ли баш толико паметнији и способнији да су то имали поштено зарађено, а да сви ви и остали драги грађани Србије, обичан народ, то никада нисте могли да имате? Кренули су жестоки напади на нас, готово одмах. Морали смо да доносимо тешке мере 2014. године, али земљу да подижемо. Данас јавни дуг Србије, а када сам постао председник владе, у односу на бруто домаћи производ, данас је 43 одсто. Једна смо од земаља, једна од четири земље, са најнижом стопом јавног дуга у Европи. Једна од четири земље са најнижом стопом јавног дуга у Европи. Због вас, зато што сте ви то тражили и показивали поверење. Ја сам вам хиљаду пута, драги пријатељи, драги напредњаци, говорио да није играчка.
О Војводини
- Неки њихов професор, како је постао професор, ни сам не знам. И питам се већ много година како смо такве, најгоре, изнедрили да нам уче децу. Нису сви, имам огроман број дивних професора, дивних наставника. И један велики аплауз за наше васпитаче, учитеље, наставнике, професоре који су хтели и који хоће да раде са децом. Али један од њих је данас... Један од њих је данас тамо у Стразбуру или Бриселу. Каже, па ствари се погоршавају, што је, каже, одлично за нас. И сад ви размишљате шта ће следећи да изговори, а он изговара. Каже, па видите, уведене су санкције НИС-у. Следе европске санкције за гас, европске санкције за челик. Они се, људи, радују проблемима који су овој земљи наметнути, за које је случајно тешко да је крив Александар Вучић и било ко други. Они се објективно радују несрећи Србије. Они се радују сваком проблему који српски човек има на Косову и Метохији, а Косово и Метохија их никада нису занимали. Како то да нико на Косову и Метохији од Срба нити штрајкује, нити блокира, нити то хоће да ради? - упитао је и додао:
- Али их зато не брине то када хоће да цепају Војводину, и то на врло лукав начин. Држали смо скуп у Сремској Митровици када је СНС на мудар начин упозорио на оно што се збива на северу Србије. Нису они хтели одмах да извуку Војводину из Србије, то им је био крајњи циљ. Они су прецизно рекли, како је то њихов идеолог Грухоњић саопштио, прво да извучемо Србију из Војводине, да нема Србије у Војводини, а онда ћемо лако да изузмемо Војводину из Србије. А ми им кажемо и данас и пунолетство ћемо да прославимо заједно и Косово и Метохија и Војводина су део Србије и биће део Србије.
Како је истакао, урађено је много пруга, путева, фабрика, али се наставља још жешће и још више.
О трагедији у Новом Саду
- Наставићемо да радимо и градимо, али је за све то потребна ваша подршка. Пред нама је и годишњица трагедије у Новом Саду, дешавају се трагедије. Имали смо и трагедију код Сремске Митровице. Видећете и доказе о паду надстрешнице, како је корупција плаћена и одакле! Зато су измислили звучни топ, јер морате на лажима да достижете тај ниво мржње против некога. Моја идеја је да следеће што радимо је много тога у здравству. Да покажемо већу пажњу према пацијентима, зато градимо нове болнице, породилишта, али зато су нам потребни људи — повратак наших лекара из иностранства.
- Ми ћемо 1. новембра да покажемо пијетет према жртвама. Да покажемо поштовање у складу са нашом традицијом. Пажња и захтев за одговорношћу према жртвама. А онда ћемо да одржимо један од највећих скупова у историји Србије, у Новом Саду, да им кажемо да нису они долазили због жртава, већ да би однели Србију из Војводине, и обрнуто. Војводина је Србија, један од најлепших делова Србије. Живела Србија! Имате велики задатак — сви ће се они ујединити следеће године, мржња их лако уједини, али вас молим, показали сте како се бори за Србију и нашу земљу. Иако не могу да се кандидујем за председника, пружам помоћ и победићемо поново! Хоћу да Србија има будућност, да се борите најснажније до сада! И да их победимо убедљивије него икада, све заједно и све њихове паре и медије и њихову моћ. Да Србија победи - поручио је Вучић.