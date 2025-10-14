ОВИ НОВИ ДОКАЗИ О ПАДУ НАДСТРЕШНИЦЕ ШОКИРАЛИ СУ ЈАВНОСТ Вучићевић: "За овај чудни уређај нико није знао, зашто сте га крили?" ЕВО О ЧЕМУ ЈЕ РЕЧ

Драган Ј. Вучићевић, главни уредник Информера, ексклузивно је открио доказе о паду надстрешнице у Новом Саду на железничкој станици 1. новембра 2024. године.

Реч је о фотографијама на којима се види необичан уређај, чије постојање мења читав ток истраге.

- Ово су нове слике пада надстрешнице, откривено је да се види и неки уређај, откривен је уређај, неко нешто дебело и страшно крије у овој истрази - открио је Вучићевић, а слике можете погледати ОВДЕ.

Према Вучићевићевим речима, Информер је дошао до фотографија које су настале непосредно након трагедије у Новом Саду, али и оних које су направљене пре пада надстрешнице за потребе приказивања обнове железничке станице.

- Овде се види један бели детаљ, на утеги надстрешнице. Ово је фотографисано са терасе једног угоститељског објекта. На другој фотографији се види некаква коцка окачена о сајлу. На трећој фотографији се види још јасније тај уређај. У висини те утеге се види да је малтер мало почео да се одваја. Након пада надстрешнице, овај уређај, када је тужилац Јосимовић издао налог да се сви остаци надстрешнице склоне и да се уклоне сви трагови, види се тај уређај. Ова чињеница из истраге је нешто са чим су тужиоци били упознати од самог почетка и то су прикрили - истакао је Вучићевић.

Фото: Дневник

Како је додао, за овај чудни уређај нико није ни знао осим тужилаца, оних који су то покушали да сакрију.

- Накнадном анализом фотографија су адвокати одбране тражили објашњење и тражили накнадно вештачење. Међутим, то су све блокадери на Факултету техничких наука (ФТН) и многи од њих немају ни лиценцу. Па су резултати вештачења били да је уређај само нестао. Тврде да га нема тамо на том неком стоваришту где се налазе остаци надстрешнице - рекао је главни уредник Информера, па показао и документ из истраге у ком се спомиње нестанак уређај.

Фото: Дневник

Он је потом подсетио на речи покојног Ђуре Раца, оца једне од жртава трагедије у Новом Саду, да је на надстрешници постојао уређај за изазивање фреквенције, на шта су се појединци смејали. Вучићевић је подсетио и на споран снимак Мише Бачулова који је на дан трагедије у Новом Саду шетао испод надстрешнице, али због тога он још није испитан иако је и сам рекао како долази из Прага или одакле већ да исприча о чему се ради.

- Ако је овај уређај ништа, зашто сте то онда крили? Какво осветљење за фасаду?! А чудно је и што је само последња утега, сајла, ова десно, остала неоткинута и на њој је тај уређај. Нисам теоретичар завера, али овде је превише случајности и чини се да неко моћан стоји иза свега. Зашто су вештаци причали о осветљењу фасаде? Какво то минијатурно осветљење може да осветљава на хиљаде квадрата станице - испричао је Вучићевић.

Фото: Дневник

- Ми сада заправо сазнајемо да увиђај није ни урађен. Надстрешница је пала у подне, а спасилачка акција је трајала до увече до после 22 часа. Ко је наредио тужиоци Јосимовићу да се то све одмах склони и да не буде спроведена права истрага. Ко ти је то, Јосимовићу, наредио? Неки твој шеф? Ко? - упитао је Драган Ј. Вучићевић.

Главни уредник Информера је поставио питање зашто се не дозвољава да дођу страни истражитељи.

- Ово ће сад Н1 и Нова да игноришу, а на друштвеним мрежама ће да нас пљују да смо теоретичари завера. Али ми се боримо за правду и покушавамо да откријемо како је пала надстрешница. Хоћемо да откријемо зашто су крили тај уређај и зашто су одмах прве ноћи након трагедије наредили уклањање свих доказа. Зашто сте откинули последњу сајлу која је остала да виси, а уређај са ње је нестао - истакао је он.

Фото: Дневник

За сајлу је овај уређај, открио је Вучићевић, био причвршћен на професионалан начин.

- Надстрешница се одвалила и све је доле попадало, само је тај уређај остао да виси, није се откачио. До када ви из Тужилаштва намеравате да ћутите - рекао је Вучићевић.