ОБЉУБА БЕЗ ПРИСТАНКА САДА ДЕО СИЛОВАЊА Министар правде најављује оштре казне ОД ТРИ ГОДИНЕ ДО ДОЖИВОТНЕ РОБИЈЕ

14.10.2025. 11:51
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: Screenshot Youtube / Newsmax Balkans

Министар правде у Влади Србије Ненад Вујић изјавио је данас да је у тексту Нацрта измена и допуна Кривичног законика урађена измена и да обљуба без пристанка неће бити посебно кривично дело него је оно стављено као став 1. у оквиру силовања.

- То смо променили јуче, јер смо уважили примедбе које су нам стигле и тиме показујемо да пратимо дебату и да уважавамо одређене примедбе. Овакво решење је била иницијатива женских и организација које се баве насиљем над женама и заштитом жена и ми смо усвојили њихову аргументацију - рекао је он за ТВ К1.

Он је навео и да што се тиче насиља у породици Србија улази у круг земаља које имају много оштрију казнену политику, што је према његовим речима такође један од захтева и невладиног сектора.

- Али иницијално и кад се кренуло, пре годину и нешто дана, и председник Републике Александар Вучић је послао и тада поруку да, што се тиче силовања, обљубе без пристанка, кривичног дела насиља у породици, да Србија мора и треба, и ја сам ту апсолутно сагласан, да имамо оштру казнену политику. Тиме шаљемо учиниоцима таквих дела, која су најстрашнија међу најстрашнијим делима, јасну поруку да се то неће толерисати и да су казне оштре - рекао је он. 

Додао је да је уведен и каталог кривичних дела, где се не може ићи испод прописаног минимума и навео да неке земље имају прописани минимум, као што је, на пример, у Црној Гори, али суд може ићи испод законског минимума, тако да имају, рецимо, уписано три године, али може и годину дана. 

- Код нас, за ова дела, као што је силовање, насиље у породици, обљуба над малолетним лицем, над дететом, то су дела где се не може ићи испод законског минимума - прецизирао је он.

Истакао је да је овим решењима води оштрија казнена политика, што је иницијатива председника државе још од пре годину и по дана. 

- Ми јесмо овим изменама тај став и заузели, а то јесте и мој лични став. Код кривичног дела силовања, минимум је, значи, три године, до максимума који је доживотни затвор. Видећемо још у јавној дебати, неке организације су изашле са предлозима који су иначе већ и уграђени у смислу оштрије и јасније казнене политике. Видећемо још, није ни завршена дебата - нагласио је Вујић.

(k1info.rs)

Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
