"ДВОЈЕ НЕДУЖНИХ ЉУДИ ЗАВРШИЛО У ЗАТВОРУ ЗБОГ НЕАКТИВИРАЊА БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ" Министарка Месаровић одговорила Новаковићу: Булевар Европе је покраден, а хиљаде људи завршило без посла!

14.10.2025. 12:06
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Adrijana
Фото: Скриншот РТС2

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић говорила је данас у Скупштини Србије, где је опозиционом посланику Бори Новаковићу одговорила да су због неактивирања банкарске гаранције у затвору завршило двоје недужних људи.

-Очигледно је Бора Новаковић јако упознат са банкарским процедурама и како банке одобравају кредитне аранжмане, имајући у виду да је управо тако издата банкарска гаранција за изградњу Булевара Европе у Новом Саду који је покраден, па иста та банкарска гаранција није активирана. Двоје недужних људи је завршило у затвору због неактивирања банкарске гаранције. Одређени банкарски производи до 2012. године су могли да се издају без инструмента обезбеђења због чега су многе банке завршиле у стечају, а хиљаду људи остали без посла- навела је у скупштинској расправи министарка привреде.

