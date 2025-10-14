РАЗГОВОРИ О ЕКОНОМСКОЈ САРАДЊИ СРБИЈЕ И УЗБЕКИСТАНА Месаровић: Посвећени смо продубљивању односа и стварању нових могућности за српске компаније на централноазијском тржишту
14.10.2025. 12:10 12:17
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић одржала је конструктивни састанак са Њ.Е. нерезидентним амбасадором Републике Узбекистан у Србији, Ојбеком Шакхавдиновим.
-На састанку смо разговарали о темама од заједничког интереса, са посебним акцентом на економску сарадњу наших земаља. Министарство привреде остаје посвећено продубљивању односа са партнерима из Узбекистана и стварању нових могућности за српске компаније на централноазијском тржишту. Пратимо политику председника Александра Вучића, Владе Србије и председника Српске напредне странке Милоша Вучевића, све са циљем јачања економије, отварање нових тржишта и подизање животног стандарда наших грађана - написала је министарка на Инстаграму.