РАЗГОВОРИ О ЕКОНОМСКОЈ САРАДЊИ СРБИЈЕ И УЗБЕКИСТАНА Месаровић: Посвећени смо продубљивању односа и стварању нових могућности за српске компаније на централноазијском тржишту

14.10.2025. 12:10
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
адријана
Фото: принтскрин инстаграм/ mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић одржала је конструктивни састанак са Њ.Е. нерезидентним амбасадором Републике Узбекистан у Србији, Ојбеком Шакхавдиновим.

-На састанку смо разговарали о темама од заједничког интереса, са посебним акцентом на економску сарадњу наших земаља. Министарство привреде остаје посвећено продубљивању односа са партнерима из Узбекистана и стварању нових могућности за српске компаније на централноазијском тржишту. Пратимо политику председника Александра Вучића, Владе Србије и председника Српске напредне странке Милоша Вучевића, све са циљем јачања економије, отварање нових тржишта и подизање животног стандарда наших грађана - написала је министарка на Инстаграму. 

 

адријана месаровић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
