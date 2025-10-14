ОТАЦ ТАДЕЈ О ДЕПРЕСИЈИ: „Човек размишља, компликује и квари расположење свима“
Једном приликом отац Тадеј говорио је о депресији и како она утиче на човека и његову околину.
„То вам је комбинација мисли. Размиљша о једном другом, трећем... Размишља и чека... Биће ово, биће оно. А не буде ништа“, причао је отац Тадеј.
Додаје да такав човек само компликује, а после поквари расположење свима.
„Сматра да му је неко крив што је он сада нерасположен. Наишао неко и он каже да му је тај покварио расположење. Свако носи своје бреме. И кад одеш код својих најрођених, ближњих, али си нерасположен, ништа ти не иде, ни посао, ни је дно ни друго, ти им донесеш то своје нераспложење и поквариш њихово нерасположење. Твоје стање преносиш на своје рођене“, речи су оца Тадеја.
Каже, такве мисли зраче из тог човека.
„И зато доноси нерасполижење другима. Зато многи кажу: „Па боље да ми није ни ушао у кућу““, гoворио је отац Тадеј.