overcast clouds
15°C
14.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1554
usd
100.7962
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОТАЦ ТАДЕЈ О ДЕПРЕСИЈИ: „Човек размишља, компликује и квари расположење свима“

14.10.2025. 11:36 11:37
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: screenshot/ RTS

Једном приликом отац Тадеј говорио је о депресији и како она утиче на човека и његову околину.

„То вам је комбинација мисли. Размиљша о једном другом, трећем... Размишља и чека... Биће ово, биће оно. А не буде ништа“, причао је отац Тадеј.

Додаје да такав човек само компликује, а после поквари расположење свима.

„Сматра да му је неко крив што је он сада нерасположен. Наишао неко и он каже да му је тај покварио расположење. Свако носи своје бреме. И кад одеш код својих најрођених, ближњих, али си нерасположен, ништа ти не иде, ни посао, ни је дно ни друго, ти им донесеш то своје нераспложење и поквариш њихово нерасположење. Твоје стање преносиш на своје рођене“, речи су оца Тадеја.

Каже, такве мисли зраче из тог човека.

„И зато доноси нерасполижење другима. Зато многи кажу: „Па боље да ми није ни ушао у кућу““, гoворио је отац Тадеј. 

 

 

депресија
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај