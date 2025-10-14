overcast clouds
Нови Сад
ЧЕЛИЧНО ПРИЈАТЕЉСТВО СРБИЈЕ И КИНЕ ТРАЈЕ ВИШЕ ОД СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА Вучевић се састао са Чен Бо: "Настављамо да јачамо сарадњу кроз дијалог, разумевање и заједничке циљеве"

14.10.2025. 12:22
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
мв
Фото: принтскрин инстаграм/ milosvucevic

Лидер напредњака и саветник председника републике за регионална питања Милош Вучевић данас се састао са екселенцијом Чен Бо, директорком Кинеског института за међународне студије и бившом амбасадорком Народне Републике Кине у Београду.

Чен Бо борави у Србији у оквиру званичне посете поводом конференције „Dialogues on China 2025“ у организацији Института за међународну политику и привреду (IIPE).

-Поносни смо на челично пријатељство Србије и Кине које траје више од седам деценија и које настављамо да јачамо кроз дијалог, разумевање и заједничке циљеве - рекао је Вучевић.

 

Милош Вучевић
