ЧЕЛИЧНО ПРИЈАТЕЉСТВО СРБИЈЕ И КИНЕ ТРАЈЕ ВИШЕ ОД СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА Вучевић се састао са Чен Бо: "Настављамо да јачамо сарадњу кроз дијалог, разумевање и заједничке циљеве"
14.10.2025. 12:22 12:31
Лидер напредњака и саветник председника републике за регионална питања Милош Вучевић данас се састао са екселенцијом Чен Бо, директорком Кинеског института за међународне студије и бившом амбасадорком Народне Републике Кине у Београду.
Чен Бо борави у Србији у оквиру званичне посете поводом конференције „Dialogues on China 2025“ у организацији Института за међународну политику и привреду (IIPE).
-Поносни смо на челично пријатељство Србије и Кине које траје више од седам деценија и које настављамо да јачамо кроз дијалог, разумевање и заједничке циљеве - рекао је Вучевић.