НЕМА ВИШЕ МУЧЕЊА ЖИВОТИЊА Нови закон забрањује ТЕСТИРАЊЕ КОЗМЕТИКЕ НА КИЧМЕЊАЦИМА
Председник Бразила Луис Ињасио Лула да Силва потписао је Закон бр. 15.183 којим се забрањује употреба живих кичмењака за лабораторијска испитивања, за производе намењене личној хигијени, козметику и парфеме.
Овај значајан закон проширује раније регионалне забране у Сао Паолу (2014) и Рио де Жанеиру (2017) на целу земљу, чинећи Бразил једном од 45 земаља и 12 америчких држава које су окончале ову застарелу и пре свега нехуману праксу.
Закон забрањује тестирање безбедности, ефикасности или токсичности козметичких састојака, иако се производи развијени пре доношења закона и даље могу продавати без тврдње да нису "окрутни".
Ово је велики корак напред за животиње и етичку науку, али борба није завршена. Активисти за права животиња настављају борбу док свака земља не елиминише тестирање козметике на животињама и не прихвати модерне, хумане алтернативе.