НЕМА ВИШЕ МУЧЕЊА ЖИВОТИЊА Нови закон забрањује ТЕСТИРАЊЕ КОЗМЕТИКЕ НА КИЧМЕЊАЦИМА

14.10.2025. 11:27
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Pixabay.com

Председник Бразила Луис Ињасио Лула да Силва потписао је Закон бр. 15.183 којим се забрањује употреба живих кичмењака за лабораторијска испитивања, за производе намењене личној хигијени, козметику и парфеме.

Овај значајан закон проширује раније регионалне забране у Сао Паолу (2014) и Рио де Жанеиру (2017) на целу земљу, чинећи Бразил једном од 45 земаља и 12 америчких држава које су окончале ову застарелу и пре свега нехуману праксу. 

Закон забрањује тестирање безбедности, ефикасности или токсичности козметичких састојака, иако се производи развијени пре доношења закона и даље могу продавати без тврдње да нису "окрутни".

Ово је велики корак напред за животиње и етичку науку, али борба није завршена. Активисти за права животиња настављају борбу док свака земља не елиминише тестирање козметике на животињама и не прихвати модерне, хумане алтернативе. 

(Telegraf.rs)

експерименти
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
