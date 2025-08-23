„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ
НОВЕ ПАРНИЦЕ У НОВОСАДСКОМ ВИШЕМ СУДУ У СЛУЧАЈУ ПАДА НАДСТРЕШНИЦЕ Још осам поступака за накнаду штете породицама страдалих
У Вишем суду у Новом Саду води се осам парничних поступака за накнаду нематеријалне штете која су покренула блиска лица настрадалих у случају пада настрешнице на новосадској Железничкој станици, сазнаје „Дневник” у том суду.
Претходно је, 17. јуна ове године, донета прва првостепена пресуда, којом су тужени Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије” Београд и Република Србија обавезани да тужиоцима - породици једног од страдалих у паду надстрешнице новосадске Железничке станице солидарно исплате 19,5 милиона динара на име накнаде нематеријалне штете за претрпљене душевне болове услед смрти блиског лица.
Они су обавезни да исплате тужиоцима Б. Р., Б. П. и И. Р. износ од по 5.000.000 динара, а тужиљи М. Р. износ од 4.500.000 динара све са законском затезном каматом почев од 17. јуна 2025. године до исплате, у року од 15 дана од пријема писаног отправка пресуде, под претњом извршења, док је у преосталом делу по овом основу, наведени тужбени захтев одбијен као неоснован до висине траженог износа.
- Истом пресудом тужени су обавезани да тужиоцима солидарно накнаде трошкове парничног поступка са законском затезном каматом почев од дана извршности, па до коначне исплате, у року од 15 дана од дана пријема писаног отправка пресуде, под претњом принудног извршења - нхапомињу у новосадском Вишем суду и додају да је против ове пресуде дозвољена је жалба Апелационом суду у Новом Саду.
На ову пресуду , жалбе су изјавили: пуномоћник тужилаца, пуномоћник тужене „Инфраструктура железнице Србије” а. д. Београд и правни заступник тужене Републике Србије, Државно правобранилаштво Републике Србије.
Подсетимо, приликом пада надстрешнице Железничке станице у Новом Саду 1. новембра прошле године настрадало је 16 особа, а једна је тешко повређена.