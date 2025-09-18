БЕЗ ТЕЛЕФОНА И ИНТЕРНЕТА, НЕ СМЕ ДА ПРИМА ПОСЕТЕ...
ВЕСИЋУ ОПЕТ ОДРЕЂЕН КУЋНИ ПРИТВОР Суд у Новом Саду за још 12 особа продужио ову меру ОДБИЈЕН ПРЕДЛОГ ТУЖИЛАШТВА ДА СЕ ОДРЕДИ ПРАВИ ПРИТВОР
Виши суд у Новом Саду одбио је предлог тужилаштва да одреди притвор за 13 осумњичених у случају који се води због пада надстрешнице на Железничкој станици у Новом Саду 1. новембра прошле године када је погинуло 16 особа, а једна особа тешко повређена и Горану Весићу одредио кућни притвор, а за 12 особа ту меру продужио за три месеца.
Суд је Весићу одредио кућни притвор уз примену електронског надзора уз забрану коришћења телефона и интернета и примања других лица у стан у трајању од три месеца, саопштено је из тог суда.
Такође, суд је у односу на Аниту Димоски, Јелену Танасковић, Небојшу Шурлана, Слободана Наумовића, Љиљану Милић Марковић, Марину Гавриловић, Дејана Тодоровића, Милана Јелкића, Зорицу Славковић Марјановић, Душана Јанковића, Милана Спремића и Јасну Стојиљковић Милић за три месеца продужио трајање мере забране напуштања стана уз примену електронског надзора, уз забрану коришћења телефона и интернета и примања других лица у стан.
Више јавно тужилаштво у Новом Саду је пре два дана подигло оптужницу против 13 особа међу којима је и Весић, а када је суду предложило да им свима одреди притвор.
Подигнутом Оптужницом они се терете за кривична дела којима је омогућена употреба јавног објекта – станичне зграде Железничке станице у Новом Саду, крила Б, иако су у току били грађевински радови и за који објекат није издата употребна дозвола, због кривичног дела у вези са претходним неодржавањем конструкције објекта станичне зграде, због кривичних дела у фази пројектовања и извођења радова приликом реновирања станичне зграде Железничке станице у Новом Саду.
Против Весића, бившег министра Томислава Момировића и још неколико особа је покренута и истрага због сумње да су вршењем коруптивних кривичних дела приликом пројекта "Модернизација и реконструкција мађарско-српске железничке пруге на релацији Нови Сад- Суботица-државна граница (Келебија)", оштетили буџет Србије за више од 115 милиона америчких долара.
И у том предмету је Весићу одређен кућни притвор.