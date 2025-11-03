ШЕИН НАКОН СКАНДАЛА ЗАБРАЊЕН У ФРАНЦУСКОЈ? Због продаје секс-лутака са дечјим ликом ФРАНЦУЗИ ПРЕТЕ ЗАБРАНОМ РАДА
ПАРИЗ: Француски министар економије Ролан Лескир запретио је затварањем кинеске компаније Шеин (Shein) у Француској уколико понови прекршај и објави оглас за продају секс-лутака са дечијим ликом.
"Ужасни предмети. Пређена је граница", изјавио је данас Лескир у интервјуу за BFGMTV поводом оглашавања продаје секс-лутака са дечијим ликом, преноси париски дневник Фигаро.
Он је упозорио да ће у случају да понови овај прекршај компанији Шеин бити забрањен рад у Француској.
"Спровешћемо истрагу с циљем да утврдимо зашто су се ови предмети нашли на продајним платформама", рекао француски министар економије.
Француска служба за борбу против превара (DGCCRF) саопштила је у недељу да је пријавила кинеског гиганта електронске трговине Шејн због продаје "сексуалних лутака са изгледом детета" на својој веб страници.
У саопштењу DGCCRF је наведено да "опис и категоризација производа на Шејновом вебсајту несумњиво потврђују да је реч о дечјој порнографији", пренео је раније портал Франс 24.
Лутке на фотографијама на продајној платформи су високе око 80 центиметара и држе у рукама плишаног медведића.
"Замислите дете које насумично кликне и наиђе на ове производе док прегледа сајт тражећи лутку", прокоментарисала је званичница DGCCRF Алис Вилкот-Дитарте.