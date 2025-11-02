КИНЕСКИ ГИГАНТ ШОКИРАО ФРАНЦУЗЕ Преко интернета продавали сексуалне лутке са изгледом детета
Француска служба за борбу против превара (ДГЦЦРФ) саопштила је да је пријавила кинеског гиганта електронске трговине Шејн због продаје “сексуалних лутака са изгледом детета” на својој веб страници.
Компанија Шејн је у одговору саопштила да су спорне лутке у међувремену повучене са њене платформе, преноси портал Франс 24.
Надзорно тело ДГЦЦРФ је у саопштењу навело да “опис и категоризација производа на Шејновом вебсајту несумњиво потврђују да је реч о дечјој порнографији”.
Дневни лист “Паризјен” објавио је фотографију једне од лутака које се продају на платформи са експлицитно сексуалним пратећим текстом.
Лутке на фотографијама су високе око 80 центиметара и држе у рукама плишаног медведиц́а.
-Замислите дете које насумично кликне и наиђе на ове производе док прегледа сајт тражећи лутку - прокоментарисала је званичница ДГЦЦРФ Алис Вилкот-Дитарте.