ПРЕЛЕПЕ СЛИКЕ ИЗ БАЈИНЕ БАШТЕ Ћирилична бициклијада спојила породице, здравље и традицију
БАЈИНА БАШТА Прави празник дружења, здравља и ћирилице одржан је у Бајиној Башти , а још једна Ћирилична бициклијада четврта по реду окупила је око 300 учесника свих генерација – од најмлађих до најстаријих љубитеља бициклизма и ћирилице.
- После окупљања у Парку Ћирилице, колона шарених бицикала кренула је у вожњу у 10.30 часова, трасом која је водила од Парка Ћирилице до Музеја Ћирилице, затим до Манастира Рача, и назад истим путем. Стаза, дуга 13 километара, била је лагана и приступачна за све, тако да су у авантури уживале и читаве породице, кажу за РИНУ у организатори из Туристичке организације Тара – Дрина.
Ћирилична бициклијада има за циљ да на леп и забаван начин промовише здрав начин живота, рекреативни бициклизам, очување животне средине, али и неговање наше културе и писма ћирилице. Управо због тога овај догађај има посебну душу и сваке године окупља све више учесника и гостију.
Организатори су се побринули за безбедност свих бициклиста – целу руту је пратила полицијска и медицинска служба, као и техничка подршка за све оне којима би било потребно мало помоћи на путу, а награде за учеснике обезбедила је Агенција за безбедност саобраћаја у сарадњи са Саветом за безбедност саобраћаја из Бајине Баште.
Након вожње, учесници су се дружили у пријатној атмосфери, уживали у лепом дану и посетили Музеј Ћирилице.
- Захваљујемо се свим учесницима, партнерима и суграђанима који су допринели да овај дан протекне у духу заједништва, радости и љубави према природи и нашем писму. Видимо се и следеће године – на новој Ћириличној бициклијади, поручили су из ТО Тара – Дрина.