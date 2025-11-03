moderate rain
12°C
03.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2312
usd
101.6221
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРЕЛЕПЕ СЛИКЕ ИЗ БАЈИНЕ БАШТЕ Ћирилична бициклијада спојила породице, здравље и традицију

03.11.2025. 14:59 15:05
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
с

БАЈИНА БАШТА Прави празник дружења, здравља и ћирилице одржан је у Бајиној Башти , а још једна Ћирилична бициклијада четврта по реду окупила је око 300 учесника свих генерација – од најмлађих до најстаријих љубитеља бициклизма и ћирилице.

- После окупљања у Парку Ћирилице, колона шарених бицикала кренула је у вожњу у 10.30 часова, трасом која је водила од Парка Ћирилице до Музеја Ћирилице, затим до Манастира Рача, и назад истим путем. Стаза, дуга 13 километара, била је лагана и приступачна за све, тако да су у авантури уживале и читаве породице, кажу за РИНУ у организатори из Туристичке организације Тара – Дрина.

Ћирилична бициклијада има за циљ да на леп и забаван начин промовише здрав начин живота, рекреативни бициклизам, очување животне средине, али и неговање наше културе и писма ћирилице. Управо због тога овај догађај има посебну душу и сваке године окупља све више учесника и гостију.

с
Фото: РИНА

Организатори су се побринули за безбедност свих бициклиста – целу руту је пратила полицијска и медицинска служба, као и техничка подршка за све оне којима би било потребно мало помоћи на путу, а награде за учеснике обезбедила је Агенција за безбедност саобраћаја у сарадњи са Саветом за безбедност саобраћаја из Бајине Баште.

Након вожње, учесници су се дружили у пријатној атмосфери, уживали у лепом дану и посетили Музеј Ћирилице.

- Захваљујемо се свим учесницима, партнерима и суграђанима који су допринели да овај дан протекне у духу заједништва, радости и љубави према природи и нашем писму. Видимо се и следеће године – на новој Ћириличној бициклијади, поручили су из ТО Тара – Дрина.

 

 

бајина башта ћирилица бициклијада
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НАСТАВЉА СЕ РЕВИТАЛИЗАЦИЈА РХЕ "БАЈИНА БАШТА" Велики допринос енергетској сигурности Србије
eps

НАСТАВЉА СЕ РЕВИТАЛИЗАЦИЈА РХЕ "БАЈИНА БАШТА" Велики допринос енергетској сигурности Србије

10.02.2025. 11:16 11:34
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПАПИРОЛОГИЈА ИМ ВИШЕ НИЈЕ НОЋНА МОРА Млада Маријана олакшава живот сељанима општине Бајина Башта
канцеларија

ПАПИРОЛОГИЈА ИМ ВИШЕ НИЈЕ НОЋНА МОРА Млада Маријана олакшава живот сељанима општине Бајина Башта

21.03.2025. 09:25 09:32
Волим
0
Коментар
0
Сачувај