ОГЛАСИО СЕ СРБИЈАВОЗ: Крећу путнички возови, о поласцима се информишите на сајту или телефоном

03.11.2025. 22:13 22:14
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
voz vozovi srbijavoz Dnevnik
Фото: Дневник/ Н. Перковић

БЕОГРАД: Компанија ''Србијавоз'' а.д. саопштила је да је вечерас од 19 часова почела да постепено успоставља редован саобраћај возова за превоз путника.

''Због техничко - технолошких разлога није могуће од‌једном успоставити саобраћај свих возова, те молимо путнике да се путем телефона Кол центра Србијавоза 011/ 360 28 99 или путем sajta https://srbijavoz.rs/informacije/  информишу за своје возове'', наводи се у саопштењу.

Међународни вечерњи возови на релацији Земун - Бар - Земун, дана 3. и 4. новембра саобраћају на целом превозном путу.

Из компаније додају да се 4. новембра очекује нормализација саобраћаја возова за превоз путника.

Из Србијавоза су у петак саопштили да је због анонимне дојаве о постављеним експлозивним направама, обустављен саобраћај свих возова за превоз путника.

"Принуђени смо да привремено обуставимо саобраћај свих возова у циљу заштите живота путника и посада возова", навели су у петак из Србијавоза.

Србијавоз возови пруга београд-бар пруга
