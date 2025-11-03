ОГЛАСИО СЕ СРБИЈАВОЗ: Крећу путнички возови, о поласцима се информишите на сајту или телефоном
БЕОГРАД: Компанија ''Србијавоз'' а.д. саопштила је да је вечерас од 19 часова почела да постепено успоставља редован саобраћај возова за превоз путника.
''Због техничко - технолошких разлога није могуће одједном успоставити саобраћај свих возова, те молимо путнике да се путем телефона Кол центра Србијавоза 011/ 360 28 99 или путем sajta https://srbijavoz.rs/informacije/ информишу за своје возове'', наводи се у саопштењу.
Међународни вечерњи возови на релацији Земун - Бар - Земун, дана 3. и 4. новембра саобраћају на целом превозном путу.
Из компаније додају да се 4. новембра очекује нормализација саобраћаја возова за превоз путника.
Из Србијавоза су у петак саопштили да је због анонимне дојаве о постављеним експлозивним направама, обустављен саобраћај свих возова за превоз путника.
"Принуђени смо да привремено обуставимо саобраћај свих возова у циљу заштите живота путника и посада возова", навели су у петак из Србијавоза.