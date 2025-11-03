ОРБАН ПОРУЧУЈЕ БРИСЕЛУ - МАЂАРИ НЕЋЕ ПЛАЋАТИ ТУЂИ РАТ БУДИМПЕШТА Мађарски премијер против финансирања Украјине
БУДИМПЕШТА: Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је данас да је, према проценама које се износе у јавности, Украјини потребно 400 милијарди америчких долара да би наставила рат са Русијом у наредне четири године, и да се очекује да ће тај рачун платити Европска унија, али је истакао да "није посао Мађарске да финансира Украјину", иако је његова земља чланица ЕУ.
Орбан је казао да, осим ЕУ, нема никог другог ко је спреман да плати рачун, преноси МТИ.
"Зато је Брисел толико узнемирен. Зато желе да заплене замрзнуту руску имовину, ревидирају систем финансирања ЕУ и узму нове кредите. Ми то одбацујемо. Није посао Мађарске да финансира Украјину. Немамо разлога за то, ни политички, ни економски, ни морално. Нисмо сами у Европи, али говоримо најотвореније. Зато нас Брисел стално напада", рекао је Орбан.
Он је казао, користећи немачки израз, да ЕУ жели "јавол (jawohl) владу", односно владу која би само говорила "разумем".
"Они желе 'јавол владу', са Kанцеларијом европског јавног тужиоца, економском политиком која је у складу са ЕУ, стручњацима које је одобрио Брисел и премијером кога могу да контролишу", оценио је Орбан.
Најавио је да ће влада те земље у наредне четири године подржавати мађарске породице, предузећа и пензионере, у оквиру чега ће бити уведено пореско ослобођење за мајке са двоје или троје деце, и биће враћена 14. пензија.
"Не можемо дозволити да се новац Мађара шаље у Украјину", закључио је Орбан.