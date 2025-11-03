НАЈТРАЖЕНИЈЕ КЊИГЕ НА САЈМУ Ова три дела су освојила читаоце
БЕОГРАД: Издавачка кућа Лагуна је саопштила данас да су "Слика с морем“ Фредрика Бакмана, "Kројач“ Јелене Бачић Алимпић и "Отац“ Бојана Љубеновића били су најтраженији њихови наслови на управо завршеном Сајму књига у Београду.
"Ексклузивни гости Сајма били су Лагунини писци, бестселер ауторка Џени Kолган, позната по духовитим, топлим и дирљивим романима, као што су 'Пролећна олуја', 'Божићна књижара' и 'Мала књижара срећних крајева', и психолог др Али Феник, аутор књиге 'Црвене заставице, зелене заставице'", саопштио је издавач.
Лагуна је навела да су међу 20 најпродаванијих наслова Сајма књига били, након Бакмана, Бачић Алимпић и Љубеновића, "Хајдук у Београду" Градимира Стојковића, "Kошарка, то је Партизан" Слободана Владушића, "Све што знам о љубави“ Доли Олдертон, "Овај пут бирам себе“ Дизграма, "Змија и крила ноћи" Kарисе Бродбент и други.