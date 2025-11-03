overcast clouds
САМО ЈЕДАН ЕВРО ЗА 18 АВИОНА Ф-16! Румунија постаје центар за обуку НАТО и украјинских пилота

03.11.2025. 21:27 21:35
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug/Дневник
Фото: freepik, ilustracija

БУКУРЕШТ: Министарство одбране Румуније потписало је данас уговор о куповини 18 борбених авиона Ф-16 "Fighting Falcon" и пратеће опреме од Владе Краљевине Холандије по симболичној цени од једног евра, који ће бити коришћени искључиво за обуку и тренинг пилота НАТО и украјинских пилота у оквиру Европског центра за обуку Ф-16 у Фетештију, пренео је Диги 24.

Министар одбране Румуније Јонуц Моштеану истакао је да ће нови авиони бити коришћени искључиво за обуку и тренинг пилота НАТО и украјинских пилота у оквиру Европског центра за обуку Ф-16 у Фетештију, који постаје регионални чворишни центар алијансе, наводи румунски Диги 24.

"Ово је важан корак у развоју центра у Фетештију, који постаје регионални центар за припрему пилота из земаља чланица НАТО и партнерских држава", рекао је Моштеану.

Он је додао да део програма обуке обухвата и припрему украјинских пилота, а да је уговор склопљен по "симболичној цени" од једног евра.

Истовремено, немачки произвођач оружја Рајнметал потписао је уговор за изградњу фабрике барута и артиљеријског набоја у Румунији, пренео је Еурактив.

Инвестиција у централном граду Викторија износи више од 500 милиона евра, а производња је планирана за 2028. годину, уз запошљавање око 700 радника.

Према наводима бриселског портала, Рајнтметал и румунска компанија Пироким Викторија формирају заједничко предузеће, при чему ће немачка фирма имати 51 одсто удела.

"Циљ нам је да Румунија постане интегрални део европског и НАТО индустријског екосистема", рекао је извршни директор Рајнметала Армин Папергер, присуствујући церемонији потписивања сарадње у Букурешту с премијером Румуније Илијем Боложаном.

Вести Свет
