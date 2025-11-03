СКАНДАЛ У СПЛИТУ! Група од 50 навијача Торциде УПАЛА НА НАСТУП МЛАДИХ ИЗ НОВОГ САДА па узвикивали „За дом спремни“ ПРОГРАМ ПРЕКИНУТ, полиција морала да интервенише
У просторијама Градског котара Блатине у Сплиту вечерас се догодио инцидент током обележавања Дана српске културе, који је организовало Српско културно друштво Просвјета.
Програм је прекинут након што је, како се сазнаје, у просторије ушла група од педесетак мушкараца обучених у црно, за које се наводи да су припадници навијачке групе Торцида.
Културно вече требало је да почне у 19 сати, а у оквиру програма били су планирани наступи певачког хора, драмске секције, виолинисткиње, као и младог плесно-певачког ансамбла из Новог Сада, који чине ученици гимназије.
Полиција: Новосађани се нису осећали безбедно, удаљили су се, пружили смо им заштиту. Већа група млађих особа реметила је јавни ред и мир.
Догађај је прекинут пре почетка. Како је саопштила полиција, део ансамбла се није осећао сигурно, па су побегли са места планираног догађаја, а полиција им је након што их је пронашла – пружила заштиту.
Полицијско саопштење преносимо у целости:
„Данас, мало после 18.30 часова, примљена је дојава да се група КУД-а из Новог Сада не осећа сигурно приликом доласка до објекта градског котара Блатине–Шкрапе, где су требали да наступе, због веће групе млађих особа које су се налазиле испред објекта. Возач групе је јавио да су се удаљили у правцу насеља Сплит 3. Брзом интервенцијом, возач и чланови КУД-а су пронађени на три локације и пружена им је заштита.
Накнадно смо сазнали да је део окупљене групе млађих особа ушао у сам простор Градског котара Блатине, где је требало да се одржи манифестација, и од посетилаца затражио да се разиђу – што су они и учинили. Током разиласка, особе из групе су у неколико наврата узвикивањем реметиле јавни ред и мир.
У догађају није било физичког насиља нити повређених особа. Спроводимо интензивну криминалистичку истрагу с циљем идентификовања особа из групе.“
Упали у просторије, викали „За дом спремни“
Сведоци наводе за Далматински портал да су око 18 часова у просторије котара упали мушкарци у црним мајицама и капама, међу којима су двојица старијих изгледала као да предводе групу. Рекли су члановима „Просвете“ да тамо „не могу да одрже наступ“ и да „нема места таквом програму у месецу када се обележава пад Вуковара“. Група је потом скандирала усташки поздрав „За дом спремни“.
– Ово је била изузетно непријатна ситуација. Нисмо желели да улазимо у било какве расправе или сукобе, једноставно смо се покупили и отишли – рекао је један од учесника догађаја, додајући да „у данашњој атмосфери, нажалост, овакве ситуације више и не изненађују“.
Манифестација „Дани српске културе“ требало је да се одржава од 3. новембра до 1. децембра, а обухватала је музичке и драмске наступе, изложбе, фолклорне изведбе и презентацију традиционалне српске кухиње.
Из „Просвете“ су саопштили да су о свему обавестили полицију, која је потврдила инцидент и објавила да трага за починиоцима. Повређених није било.
Пуљак: Срамотан догађај
Маријана Пуљак из странке Центар реаговала је на инцидент у Сплиту:
– Најоштрије осуђујемо вечерашњи срамотан и насилан испад групе маскираних хулигана који су, уз фашистичке повике, прекинули отварање Дана српске културе у Сплиту, у просторијама Градског котара Блатине–Шкрапе.
У друштву у којем се све чешће нормализују мржња, насиље и фашистичке тенденције, очекујемо од свих надлежних институција да предузму мере како се овакав срамотан догађај никада више не би поновио.
Очекујемо и јасну и одлучну реакцију Томислава Шуте и осуду овог чина који се догодио у градским просторијама. Градска власт има највећу одговорност када је реч о очувању вредности на којима је изграђена наша заједница, зато тражимо да учине све како би заштитили грађане Сплита и наше госте од шакице екстремиста.
– Сплит је увек био град културе, различитости и слободе – а не град страха и насиља, поручила је Пуљак.
СДП-овац: Супротставимо се мржњи док није прекасно
– Дубоко сам потресен и згражен инцидентом који се догодио у Сплиту, на културној манифестацији у организацији представника српске националне мањине, на којој су учествовали млади из Новог Сада и других градова. Уместо да Сплит покаже своје најбоље лице – град културе, толеранције и отворености – сведочили смо срамотном испаду групе од педесетак маскираних особа које су приморале учеснике да напусте градске просторије.
Ово, нажалост, није изолован инцидент. Дух нетрпељивости и мржње пуштен је из боце још раније, а када је требало одлучно реаговати, председник Владе Андреј Пленковић то није учинио. Својим изостанком јасне и одговорне реакције на раније појаве екстремизма, дозволио је да се клима нетолеранције укорени и да данас сведочимо њеним најопаснијим последицама. Та одговорност је и његова.
Ствари у нашем друштву иду у погрешном смеру. Ако сада не станемо и не препознамо куда нас то води, ускоро ће бити прекасно. Жалосно је што поново морамо да бранимо основне људске вредности које нас повезују – попут солидарности и емпатије. Морамо научити да осетимо бол оних који су мета мржње, да разумемо страх других и да станемо једни уз друге када се напада наше заједничко достојанство.
– То није питање политике, већ елементарне људскости. Наш Сплит, као и читава Хрватска, мора бити место у којем се свако може осећати сигурно, поштовано и прихваћено – поручио је на Фејсбуку Дамир Барбир, већник СДП-а, пише Index.hr.