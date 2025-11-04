ШТА СЕ ДЕШАВА СА АУСТРИЈОМ?! Незапосленост непрестано расте
Аустрија, некада узор стабилности, данас се суочава с дубоком кризом тржишта рада.
Крај октобра донео је 388.000 незапослених или особа на обуци – повећање од 4,4% у односу на исти месец прошле године. Стопа незапослености сада износи 7,2%, највиша у последњих неколико година. Ово је 31. месец заредом да бројке расту.
Посебно је погођена старија популација, нарочито жене старије од 60 година, међу којима је незапосленост порасла за готово 50%. Разлог је повећање старосне границе за пензионисање. У исто време, број слободних радних места пао је за 12,8%, а шанси за приправништво има чак 16,4% мање него прошле године.
Погођени су и високообразовани са растом незапослености од 14,4%. Најтеже је у индустријским регионима као што су Штајерска и Горња Аустрија, док Беч бележи мањи раст – „само“ 3,1%, захваљујући пензионисању бејби-бум генерације и слабијој миграцији.
АМС и синдикати позивају на више обука и преквалификација, али бројке показују да систем не функционише. Политичари пребацују кривицу: десница оптужује владу за „економску неспособност“, Зелени упозоравају на погубне пореске олакшице за прековремени рад у време кризе.
Поглед редакције портала Српски Угао
Парадоксално, док Аустрија клизи низбрдо, Србија бележи стабилније стопе запослености. До пре неколико година, смо са дивљењем гледали ка Бечу, наша омладина је одлазила на привремени рад, и желели да досегнемо њихове стандарде. Данас, са све мањом разликом у реалности, питање је, да ли више ико гледа Аустрију као обећану земљу?