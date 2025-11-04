few clouds
9°C
04.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2312
usd
101.6221
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ШТА СЕ ДЕШАВА СА АУСТРИЈОМ?! Незапосленост непрестано расте

04.11.2025. 09:44 09:48
Пише:
Дневник
Извор:
Нина Стојановић, Српски Угао
Коментари (0)
Илустрација, Дневник
Фото: Илустрација, Дневник

Аустрија, некада узор стабилности, данас се суочава с дубоком кризом тржишта рада.

Крај октобра донео је 388.000 незапослених или особа на обуци – повећање од 4,4% у односу на исти месец прошле године. Стопа незапослености сада износи 7,2%, највиша у последњих неколико година. Ово је 31. месец заредом да бројке расту.

Посебно је погођена старија популација, нарочито жене старије од 60 година, међу којима је незапосленост порасла за готово 50%. Разлог је повећање старосне границе за пензионисање. У исто време, број слободних радних места пао је за 12,8%, а шанси за приправништво има чак 16,4% мање него прошле године.

Погођени су и високообразовани са растом незапослености од 14,4%. Најтеже је у индустријским регионима као што су Штајерска и Горња Аустрија, док Беч бележи мањи раст – „само“ 3,1%, захваљујући пензионисању бејби-бум генерације и слабијој миграцији.

АМС и синдикати позивају на више обука и преквалификација, али бројке показују да систем не функционише. Политичари пребацују кривицу: десница оптужује владу за „економску неспособност“, Зелени упозоравају на погубне пореске олакшице за прековремени рад у време кризе.

Поглед редакције портала Српски Угао

Парадоксално, док Аустрија клизи низбрдо, Србија бележи стабилније стопе запослености. До пре неколико година, смо са дивљењем гледали ка Бечу, наша омладина је одлазила на привремени рад, и желели да досегнемо њихове стандарде. Данас, са све мањом разликом у реалности, питање је, да ли више ико гледа Аустрију као обећану земљу?

 

Нина Стојановић, Српски Угао

аустрија Аустрија незапосленост Незапосленост
Извор:
Нина Стојановић, Српски Угао
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај