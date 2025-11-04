clear sky
ХОРОР У ОКОЛИНИ ЛЕСКОВЦА! УБИО ЖЕНУ, ПА СЕБИ ПРЕСУДИО Тела пронађена након што је покренута потрага

04.11.2025. 14:05 15:42
Пише:
Дневник
Извор:
Лука Стојановић, Србија Данас
Фото: Dnevnik.rs

У селу Печењевце код Лесковца синоћ се догодила двострука трагедија када је мушкарац (1982) најпре убио невеначну жену (1989) из Лесковца, потом себе, потврђено је локалном порталу из више извора.

Њихова тела нађена су јутрос, за којима се најпре трагало.

Случај је потврђен у лесковачкој полицији, али и у Вишем суду у Лесковцу. У Вишем тужилаштву су одбили наш позив.

За сада су непознати разлози због којих је дошло до двоструке трагедије. На лицу места је полиција, која не дозвољава приступ.

фемицид насиље у породици убио жену убиство Лесковац
Вести Хроника
