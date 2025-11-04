НЕМАЧКА МЕЊА ПОЛИТИКУ ПРЕМА АВГАНИСТАНЦИМА 6.500 евра за оне који ОДРЕКНУ доласка у Немачку
БЕРЛИН: Немачка влада понудила је авганистанским држављанима који имају одобрење за долазак у Немачку новчану помоћ ако се добровољно одрекну пресељења у ту земљу.
Према писању немачког портала Фокус Онлајн, понуда се односи на око 660 особа које су део два владина програма - такозване "листе за заштиту људских права" и "прелазног програма".
Особе које пристану да одустану од доласка у Немачку добиће једнократну помоћ од 1.500 евра у Пакистану и додатну "стартну подршку" од 5.000 евра, док су за породице предвиђени већи износи.
У документу који је у име немачког Министарства унутрашњих послова послала организација ГИЗ наводи се да није извесно да ће сви поступци бити завршени до краја године.
Немачка влада признаје да би део Авганистанаца могао да остане без визе, док Пакистан тражи да напусте земљу.
Министар унутрашњих послова Александар Добриндт (ЦСУ) образложио је одлуку временским притиском и неизвесном ситуацијом у Пакистану.
Организације за људска права оштро су критиковале понуду, оцењујући да повратак у Авганистан, где власт држе талибани, угрожава животе тих људи.
"Многи су све продали како би побегли. За 6.500 евра не могу започети нови живот", навела је портпаролка организације Ева Бејер.
Истовремено, више од 30 авганистанских држављана који су судским путем изборили право на улазак у Немачку, стигло је данас у Хановер.