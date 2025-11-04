ТИФУС У СРПСКОЈ ПОД КОНТРОЛОМ Оболела студенткиња из Индије добро, сви контакти НЕГАТИВНИ
БАЊАЛУKА: Грађани Републике Српске не треба да брину због појаве тифуса код студенткиње из Индије, каже др Нина Родић Вукмир , начелник Службе за епидемиологију у Институту за јавно здравство Републике Српске и истиче да ово ње пегави, већ трбушни који се лечи антибиотицима и свако од њега може да се зарази.
Родић Вукмир је за Јутарњи програм РТРС нагласила да појава трбушног тифуса није ретка и да је годину након ковида у свим земљама ЕУ забележено 319 случајева трбушног тифуса.
"Било га је и у Хрватској. То су били импортовани случајеви где су се људи заразили на једном фестивалу у Италији где није била решена канализација и доступност питке воде. У Америци је било 450 случаја од 2019. године. Тако да хоћу да кажем да нама јесте необично зато што смо први пут овако нешто детектовали", рекла је Родић Вукмир.
Она је похвалила колеге у Дому здравља и Болници у Фочи који су препознали и детектовали трбушни тифус, јер ова болест, како каже, нема спрецифичан ток.
"Стварно су сјајно одреаговали. Наравно, у координацији са Институтом за јавно здравство Републике Српске. Тако да је сад случај потпуно под контролом", нагласила је Родић Вукмир.
Kако је истакла, све особе које су биле у контакту са зараженом особом су под надзором и за сада су сви негативни на ову болест.
"Девојка из Индије је сада добро. Нема назнака да је ико други око ње заражен и сви контакти су негативни. Њихови узорци које су дали, који су завршени и обрађени, јер потребно је време да би се узгојила та култура, су негативни. Студенткиња је доброг општег стања и код куће је. Наше су је колеге јуче обишли", каже начелница.
Она подсећа да је студенткиња болест добила у матичној земљи и да је приликом доласка у Српску примљена са стомачним тегобама. Одмах након откривања болести, предузета су опсежна епидемиолошка истраживања и све мере како се инфекција не би проширила на остале студенте, као ни контакте у заједници.