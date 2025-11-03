overcast clouds
ТИФУС У ФОЧИ! Заражена једна студенткиња Медицинског факултета, сви контакти тестирани

Пише:
Дневник
Извор:
Ало/Дневник
Фото: freepik, ilustracija

Како преносе медији, студенткиња из Индије која студира на Медицинском факултету у Фочи болује од тифуса.

Живела је у катастрофалним хигијенским условима.

Студенткиња из Индије која студира на Медицинском факултету у Фочиболује од тифуса, потврђено је за портал "Capital".

- Ова болест за коју се сматрало да је давно искоријењена на нашим просторима откривена је код студенткиње из Индије чији идентитет је познат редакцији овог портала - наводи се у објави на њиховим профилима на друштвеним мрежама.

Након овог шокантног открића, студенткиња је стављена у изолацију, а као основни узрок инфекције сматрају се катастрофални хигијенски услови у којима је живела.

За "Независне" је потврђено да су надлежне институције предузеле све мере како се зараза не би ширила, у складу са протоколима у оваквим случајевима.

Сви контакти који су тестирани су негативни, а како је речено, утврђено је студенткиња већ била оболела кад је стигла у БиХ.

 

