ТИФУС У ФОЧИ! Заражена једна студенткиња Медицинског факултета, сви контакти тестирани
Како преносе медији, студенткиња из Индије која студира на Медицинском факултету у Фочи болује од тифуса.
Живела је у катастрофалним хигијенским условима.
Студенткиња из Индије која студира на Медицинском факултету у Фочиболује од тифуса, потврђено је за портал "Capital".
- Ова болест за коју се сматрало да је давно искоријењена на нашим просторима откривена је код студенткиње из Индије чији идентитет је познат редакцији овог портала - наводи се у објави на њиховим профилима на друштвеним мрежама.
Након овог шокантног открића, студенткиња је стављена у изолацију, а као основни узрок инфекције сматрају се катастрофални хигијенски услови у којима је живела.
За "Независне" је потврђено да су надлежне институције предузеле све мере како се зараза не би ширила, у складу са протоколима у оваквим случајевима.
Сви контакти који су тестирани су негативни, а како је речено, утврђено је студенткиња већ била оболела кад је стигла у БиХ.