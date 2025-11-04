clear sky
ЗЕЛЕНСКИ ПОСЕТИО АЗОВЦЕ Како повећати производњу дроновао, ПРИЧАЛИ и о ситуацији на фронту

04.11.2025. 18:40 18:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Tanjug/AP Photo/Andrea Rosa
Фото: Tanjug/AP Photo/Andrea Rosa

КИЈЕВ: Председник Украјине Володимир Зеленски посетио је данас војнике на командном пункту 1. корпуса Националне гарде "Азов", који заједно с другим јединицама брани Добропољски правац.

Зеленски је са припадницима Азова разговарао о ситуацији на фронту, актуелним потребама јединица и уручио државна одликовања, пренео је Ukrinform.

Посебна пажња била је посвећена  питањима наоружања, повећању производње дронова, потребама бригада и искуству 1. корпуса "Азов".

"Саслушали смо извештаје војника, разговарали о ситуацији на линији фронта и најважнијим потребама. Пажњу смо посветили наоружању, развоју дронова, бригадама и искуству наших јединица", навео је Зеленски на Фејсбуку.

Како се наводи, посебно је било речи о развоју дронских капацитета, примени оптичких и високотехнолошких система у комбинацији с артиљеријом, далекометним и прецизним пројектилима, као и о ослобађању украјинских војника из руског заробљеништва.

 

