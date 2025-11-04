clear sky
ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ Скупштини упућена листа кандидата за Савет РЕМ-а ОДЛУКУ ПОДРЖАЛО 10 ОД 13 ПОСЛАНИКА

04.11.2025. 18:32 18:34
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Дневник/Р. Хаџић

Одбор за културу и информисање донео је данас одлуку да у скупштинску процедуру по хитном поступку упути извештај и листу кандидата за чланове Савета Регулаторног тела за електронске медије (РЕМ-а) са њиховим биографијама и изјавама да прихватају кандидатуру како би се омогућио несметан рад овог тела.

Председница одбора Невена Ђурић казала је да је за одлуку гласало 10 посланика, један је био против, а двоје уздржано.

Представник предлагача и известиоц Одбора на седници Народне скупштине биће Наташа Јовановић.

Претходно је у згради Народне скупштине у Улици Краља Милана завршен јавни разговор са 18 предложених кандидата за чланове Савета Регулаторног тела за електронске медије (РЕМ), који је организово Одбора за културу и информисање.

Према коначној листи усаглашених кандидата за чланове Савета РЕМ-а кандидати независних институција су Стевица Смедеревац и Гордана Предић, кандидати цркве и верске заједнице Снежана Миљковић и Мевлуд Дудић, кандидати издавача електронских медија Милош Гарић и Јована Витез.

Кандидати удружења за заштиту деце Душан Алексић и Дубравка Валић Недељковић, кандидати новинарских удружења Ђорђе Влајић и Милева Малешић, кандидати универзитета Милан Петковић и Вања Шибалић, кандидати удружења која се баве заштитом слободе изражавања Родољуб Шабић и Антонела Риха, кандидати савета националних мањина Мухедин Фијуљанин и Љумтурије Амети, кандидати удружења композитора и филмских, сценских и драмских уметника Ира Проданов Крајишник и Младен Матичевић.

Према Закону о електронским медијима, чланове Савета предлажу овлашћени предлагачи, свако од њих по два кандидата надлежном одбору.

После тога, Народна скупштина треба да изабере девет чланова Савета РЕМ-а већином гласова од укупног броја народних посланика.

 

РЕМ скупштина србије
Вести Политика
