ПУТИН МЕЊА СИСТЕМ РЕГРУТАЦИЈЕ Војска се попуњава током целе године

04.11.2025. 18:52 18:57
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Putin
Фото: Tanjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

МОСKВА: Руски председник Владимир Путин потписао је закон којим се мења начин регрутације за војну службу на тај начин што ће бити вршена током читаве календарске године, од 1. јануара до 31. децембра, објављено је на званичном порталу правних информација.

Према садашњем закону, грађани се регрутују два пута годишње, од 1. априла до 15. јула, и од 1. октобра до 31. децембра, преноси агенција Интерфакс.

Регрутација обухвата лекарски преглед, професионалну психолошку процену и састанак са комисијом, који ће од сада такође бити спровођени током читаве године.

Према новом закону, позиви на регрутацију такође ће бити упућивани током целе године, навео је председник Kомитета за одбрану државне Думе, Андреј Kартаполов.

Према његовим речима, циљ промене је да се смањи оптерећење канцеларија за војну регистрацију и пријављивање које ће од сада моћи да делују нормално током читаве године, уместо на по три месеца када раде под притиском.

Истовремено, Путин је потписао закон којим се грађани који се добровољно јаве за резервни састав војске мобилишу у циљу заштите виталних објеката и инфраструктуре у земљи.
    
Тренутно се ангажовање јединица састављених од резервиста врши само током периода мобилизације, или у време рата.

Овим законом се омогућава да резервисти буду упућени на специјалну обуку за заштиту виталних објеката и инфраструктуре.

Русија Русија рат Владимир Путин Руска војска
Вести Свет
