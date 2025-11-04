(ВИДЕО) СУМАНУТА ВОЖЊА ОД БАЧКОГ ПЕТРОВЦА ДО НОВОГ САДА Хрватски држављанин јурио преко 180 километара на сат локалним путем ОТКРИВЕНО ЈОШ СЛУЧАЈЕВА ПРЕКОРАЧЕЊА БРЗИНЕ
04.11.2025. 18:27 18:44
Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе саобраћајне полиције, пресретачем су зауставили и искључили из саобраћаја хрватског држављанина Ј. П. (47).
Он је данас око 12.30 часова, на путу Бачки Петровац-Нови Сад, управљао возилом „купра леон“ немачких регистарских ознака брзином од 185,6 километара на час, на делу пута где је ограничење брзине 80 километара на час.
Против возача је поднета прекршајна пријава због насилничке вожње, саопштио је МУП.
Такође, припадници Управе саобраћајне полиције су данас, за само неколико сати, пресретачем открили још пет тежих прекршаја прекорачења дозвољене брзине кретања возила.
Апелујемо на учеснике у саобраћају да поштују све саобраћајне прописе како би сачували своје и туђе животе.