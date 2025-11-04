РЕКОРДНА ТУРИСТИЧКА ПОСЕТА Ево ко највише посећује Златибор
ЧАЈЕТИНА: Планина Затибор потврђује своју тоталну доминацију када је у питању број ноћења и број посетилаца у ово години. Према најновијим подацима Репубичког завода за статитику у периоду јануар–септембар ове године, на „златној планини“ боравило је укупно 341.966 туриста, што представља повећање од 8,3 одсто у односу на исти период прошле године.
Највећи број гостију и даље чине домаћи туристи, захваљујући чему Златибор задржава титулу најпосећеније дестинације у Србији, испред Београда, Врњачке Бање и Копаоника.
У истом периоду остварено је 1.014.078 ноћења, што је за пет одсто више него претходне године. Како је прошле године укупно забележено око 1,2 милиона ноћења, очекује се да ће та бројка до краја ове године бит премашена.
Посебно охрабрује податак да је број ноћења страних туриста порастао за 26 одсто у односу на јануар–септембар 2024. Највише гостију долази из Босне и Херцеговине, Црне Горе, Северне Македоније, Кине, Русије, Израела, Малте, затим следе гости из Хрватске, Руминије, Немачке, Сједињених Америчких Држава и других земаља.
- Остварени резултати су последица континуираног унапређења туристичке понуде и активне промоције дестинације. Златибор је током целе године атрактиван гостима захваљујући богатој туристичкој понуди, садржајима за све генерације и великој посвећености развоју туризма. У наредном периоду Туристичка организација Златибор интензивираће промотивне активности учешћем на сајмовима туризма у Крагујевцу и Новом Саду, као и на презентацијама у региону и Бечу, са циљем повећања видљивости Златибора и привлачења нових гостију - поручују из ТО Затибор.
Додају да очекују да ће предстојећа зимска сезона додатно допринети расту посете и потврдити Златибор као једну од најтраженијих туристичких дестинација у Србији.