clear sky
13°C
04.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2344
usd
101.8102
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РЕКОРДНА ТУРИСТИЧКА ПОСЕТА Ево ко највише посећује Златибор

04.11.2025. 14:07 14:11
Пише:
Дневник
Извор:
RINA
Коментари (0)
златибор
Фото: РИНА

ЧАЈЕТИНА: Планина Затибор потврђује своју тоталну доминацију када је у питању број ноћења и број посетилаца у ово години. Према најновијим подацима Репубичког завода за статитику у периоду јануар–септембар ове године, на „златној планини“ боравило је укупно 341.966 туриста, што представља повећање од 8,3 одсто у односу на исти период прошле године.

Највећи број гостију и даље чине домаћи туристи, захваљујући чему Златибор задржава титулу најпосећеније дестинације у Србији, испред Београда, Врњачке Бање и Копаоника.

У истом периоду остварено је 1.014.078 ноћења, што је за пет одсто више него претходне године. Како је прошле године укупно забележено око 1,2 милиона ноћења, очекује се да ће та бројка до краја ове године бит премашена.

Посебно охрабрује податак да је број ноћења страних туриста порастао за 26 одсто у односу на јануар–септембар 2024. Највише гостију долази из Босне и Херцеговине, Црне Горе, Северне Македоније, Кине, Русије, Израела, Малте, затим следе гости из Хрватске, Руминије, Немачке, Сједињених Америчких Држава и других земаља.

- Остварени резултати су последица континуираног унапређења туристичке понуде и активне промоције дестинације. Златибор је током целе године атрактиван гостима захваљујући богатој туристичкој понуди, садржајима за све генерације и великој посвећености развоју туризма. У наредном периоду Туристичка организација Златибор интензивираће промотивне активности учешћем на сајмовима туризма у Крагујевцу и Новом Саду, као и на презентацијама у региону и Бечу, са циљем повећања видљивости Златибора и привлачења нових гостију - поручују из ТО Затибор.

Додају да очекују да ће предстојећа зимска сезона додатно допринети расту посете и потврдити Златибор као једну од најтраженијих туристичких дестинација у Србији.

туризам туризам у србији златибор
Извор:
RINA
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) ВРДНИК ЋЕ ПОСТАТИ НОВИ ЗЛАТИБОР Куће се не продају, ничу нове зграде, апартмани, виле ОД СЕЛА ДО ТУРИСТИКОГ ЦЕНТРА ЗА КРАТКО ВРЕМЕ
2

(ФОТО) ВРДНИК ЋЕ ПОСТАТИ НОВИ ЗЛАТИБОР Куће се не продају, ничу нове зграде, апартмани, виле ОД СЕЛА ДО ТУРИСТИКОГ ЦЕНТРА ЗА КРАТКО ВРЕМЕ

06.10.2025. 11:35 11:52
Волим
0
Коментар
16
Сачувај
(ФОТО) ПЛЕТЕНЕ РУКАМА, С ЉУБАВЉУ Милан је једини корпар у Златиборском округу и ово је тајна његовог заната
zanat

(ФОТО) ПЛЕТЕНЕ РУКАМА, С ЉУБАВЉУ Милан је једини корпар у Златиборском округу и ово је тајна његовог заната

03.11.2025. 16:05 16:41
Волим
0
Коментар
0
Сачувај