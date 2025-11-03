overcast clouds
11°C
03.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2312
usd
101.6221
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ПЛЕТЕНЕ РУКАМА, С ЉУБАВЉУ Милан је једини корпар у Златиборском округу и ово је тајна његовог заната

03.11.2025. 16:05 16:41
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
zanat
Фото: RINA/4N Studio

УЖИЦЕ: Корпарство, некада широко распрострањен занат у сеоским домаћинствима западне Србије, заснива се на ручној изради корпи и других предмета од врбовог прућа.

Посао који захтева стрпљење, снагу и веште жуљевите руке, генерацијама је био неизоставан део сеоског живота.

Корпе су пратиле свакодневицу од бербе воћа, преко пијаца, до домаћинстава у којима су се чувале најважније потрепштине, а данас посебно за свечано ношење славског колача у цркву, а не ретко на весеља у западној Србији у њима данашње модерне домаћице носе воће.

Данас, у ери дигитализације, вештачке интелигенције, пластике и масовне индустријске производње, корпарски занат убрзано изумире. Са њим нестаје и део наше културне баштине: знање о обради природног материјала, умеће савијања и ткања прућа, али и приче уткане у жуљевитим рукама вредних људи који су стварали предмете непроцењиве употребне вредности.

Милан Павић из ужичког села Горјани једини је корпар у Златиборском округу, али и у највећем делу западне Србије. Занатом се бави више од три деценије, настављајући породичну традицију наслеђену од оца.

rina
Фото: RINA/4N Studio

- Има ту нешто и генетски, нешто је стално у глави. Где год да путујем и видим дрво, ја тачно знам за шта ваља. За дебље обруче не може свако дрво, мора да се савије, а да не пукне. Ваља багрем, ваља граб, али без чворова. Ја то сам и сечем и стружем, све да могу лепо да савијем”, прича јединствени мајстор корпарског заната.

За добру корпу, каже, најважније је квалитетно пруће.

- Никада не спремам за једну корпу, припремим материјал за десет, па плетем. Није исто кад радиш по једну или припремиш све унапред. Најтежи део је савити такозване витке да не пукну, ако пукну, све пада у воду. Код мене не пуца, све мора да буде једнако. За овај посао мора да се има осећаја”, објашњава Павић.

Врба такође има своје време и правила.

- Врба се сече до пролећа да би могла да се обнавља и да расте нови младар. Ако се не сече, од тога нема ништа, не избијају гране. Важно је да се одржавају врбаци, ја сарађујем са људима који их имају. Најбоље је када спадне лист, тад је пруће идеално. Ако се узме сирово, па се исплете, касније се надује кора”, наводи Милан.

Занат, наглашава, има будућност ако га неко пожели учити, Милан Павић је, како каже рад да пренесе знање.

- Није све у томе да знаш да плетеш,  мора да се зна и које дрво је за шта. За ограду је најбоље храстово или багремово, а за прут јасен, најиздржљивији је. Некада се плело и врбовим прућем. Може лепо да се живи од овога, само да има воље и младих који би наставили”, закључује овај вредни чувар традиције.

Корпарство је део идентитета западне Србије, занат који је спајао природу и човека, једноставност и умеће. Његово очување значи чување традиције, одрживости и сећања на живот у складу са природом.

Уколико се пружи подршка и мотивишу нове генерације, плетена нит прошлости може остати део будућности нашег краја, може, такође улепшавати све што је део и етно туризма.

стари занати корпа занатлија
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ЗБОГ ЊЕГА У СЕЛУ ВИШЕ НЕМА ТУПЕ СЕКИРЕ Владимир се бави старим занатом који је и данас веома цењен
ковач

(ВИДЕО) ЗБОГ ЊЕГА У СЕЛУ ВИШЕ НЕМА ТУПЕ СЕКИРЕ Владимир се бави старим занатом који је и данас веома цењен

29.10.2025. 13:22 13:51
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) БЕЗ ЊИХ НЕ БИ БИЛО ДОБРЕ ДОМАЋЕ РАКИЈЕ Ненад чува породични занат и открива тајну свог посла
казан

(ФОТО) БЕЗ ЊИХ НЕ БИ БИЛО ДОБРЕ ДОМАЋЕ РАКИЈЕ Ненад чува породични занат и открива тајну свог посла

26.10.2025. 13:59 14:17
Волим
0
Коментар
0
Сачувај