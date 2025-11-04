ЕКОНОМИЈА У УСПОНУ Индустријска производња у Србији наставља да расте
Реални раст бруто домаћег производа (БДП) у трећем кварталу ове године у односу на исти период претходне године износио је два одсто, саопштио је Републички завод за статистику.
Обрачун кварталног БДП-а за трећи квартал, који је детаљнији и изводи се на нижим нивоима агрегирања, биће објављен 1. децембра, наводи се у саопштењу.
Индустријска производња у Србији у септембру ове године била је већа за 2,5 одсто у односу на септембар 2024. године, а у односу на просек целе 2024. године за 4,5 одсто, саопштио је данас Републички завод за статистику. Индустријска производња у периоду јануар-септембар ове године, у поређењу са истим периодом 2024. године, била је већа за 2,7 одсто. Посматрано по секторима, у септембру је у односу на исти месец 2024. забележен раст у сектору снабдевања електричном енергијом и гасом од 4,5 одсто, у прерађивачкој индустрији од 2,4 одсто, а у рударству од 0,6 одсто.
Подаци о индустријској производњи по наменским групама, у септембру ове у односу на септембар прошле године показују да је дошло до раста у производњи капиталних производа за 11,3 одсто и интермедијарних производа, осим енергије, за 7,9 одсто, док је пад забележен у производњи енергије за 0,1 одсто, нетрајних производа за широку потрошњу за 4,2 одсто и трајних производа за широку потрошњу за 5,7 одсто. Обим индустријске производње у септембру 2025. године, у односу на септембар 2024. године, порастао је у 16 области, чије учешће у структури индустријске производње износи 56 одсто а пао у 13 области, са учешћем у структури индустријске производње од 44 одсто.
Највећи утицај на раст индустријске производње у септембру 2025. године, у односу на септембар 2024. године, имале су производња моторних возила и приколица, металних производа, осим машина, производа од гуме и пластике, затим електричне енергије као и основних фармацеутских производа и препарата.