НЕДЕЉА ПРЕД НАМА ЈЕ УДАРНА! ХОЋЕ ЛИ ЛЕПО ВРЕМЕ ПОПРАВИТИ ШТЕТУ УПРКОС КАШЊЕЊУ СЕТВЕ ПШЕНИЦЕ: Ово су процене и савети стручњака
Оптимални агротехнички рок за сетву пшенице је истекао 25. октобра, а с обзиром на то да најважнији посао у пољопривреди још није завршен, очекује се да ће рок бити пробијен и да ће се хлебно жито сејати до 15. новембра на подручју АП Војводине, а у централној Србији до краја новембра.
Ретки су пољопривредници који су слушали савете стручњака и обавили сетву пшенице упркос суши. Тамо где је посејана никла је после недавне кише.
Ретки су пољопривредници који су слушали савете стручњака и обавили сетву пшенице упркос суши
Стучњак за пшеницу др Мирослав Малешевића изјавио је да би било боље да је пшеница већ посејана, али најављене повољне температуре наредних дана добро ће дођи да се пшеница посеје и семе развије до почетка зиме.
- Ова седмица биће ударна за сетву. Тек од пре три дана, односно током викенда, видљиво је на пољима да су земљорадници кренули у сетву. Више су се ослонили на своје искуство него на речи стручњака и када је киша мало наквасила оранице, прионули на посао. Али неће сви сејати сертификовано семе, како се саветују. Пошто потражња диктира понуду, декларисаног семена има за свега 350.000 хектара пшенице - нагласи је проф. др Малешевић.
80 посто пшенице посејано у новосадском атару
По речима агронома Татомира Срђанова из Пољопривредне стручне службе Нови Сад, током октобра била је велика суша па су ратари тешком муком обављали припрему земљишта за сетву.
На подручју новосадске Пољопривредне стручне службе сетва је обављена на измеђи 70 и 80 посто њива. И никла је само на пољима која су наводњавана. Сада се ишчекује да проклија на свим њивама где је посејана јер је било кише - казао је Срђанов.
У Задружном савезу Војводине немају још податке колико је хлебног жита посејано, али су сигурни да посао није звршен те да ће пшенице на војвођанским пољима бити више него лане.
25. октобра истекао оптимални рок сетве пшенице
По проценама „Жита Србије”, под пшеницом би требало да буде од 15 до 20 одсто више површина него у лањској сетви, које је било посејано око 615.000 хектара.
Ко уради на време...
Ратар са Ченеја Ратко Катић казао је за Дневник да је жито посејао пре две семице и да је никло.
- Посејао сам га у право време- каже Катић. - Била је сува клима, али после неколо дана је пала киша и допринела да семе никне и сада се пшеница зелени дуж целе њиве.
Из „Жита Србије” навела су да је просечан принос у жетви био 5,9 тона по хектару и да су квалитет и род били бољи него прошле жетве, што ће вероватно пољопривреднике навести да посеју више жита, него на пролеће кукуруза и соје,чијим приносима нису задовољни.
Забрањено је преузимање текста или дела текста без навођења аутора и наше медијске куће, у виду живог линка који води ка оригиналном садржају. Свако кршење овог правила третираће се као повреда ауторских права.