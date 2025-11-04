ВИШЕ ОД 260.000 РАДНИКА РАДИ У МАЛИМ БИЗНИСИМА Војводина у знаку прерађивача: 1.800 предузетника производи храну и пиће

Треба рећи да се, када је број предузетника у питању, говори о процени да их је толико пословало јер су према новој методологији обухваћени само они предузетници који су поднели завршне рачуне Агенцији за привредне регистре и такозвани паушалци за које су од Пореске управе добијена решења о опорезивом дохотку, као и обрачунатом порезу и социјалним доприносима. Све остале регистроване предузетничке радње, које су у стању мировања или привремене обуставе делатности и искључене су из обрачуна и сматрају се неактивним, што је довело до знатног смањења броја предузетничких радњи у поређењу са обрачунима пре Велике ревизије.



Највише предузетника радило је у прерађивачкој индустрији – 8.864

Од укупно 256.406 предузетника, прошле године највише их је било у Београдском региону - 73.412, односно 28,6 одсто, потом Региону Шумадије и Западне Србије - 72.453 или 28,3 одсто, Региону Војводине 64.530 или 25,2 одсто, а најмање предузетника било је у Региону Јужне и Источне Србије - 46.011, односно 17,9 одсто. Прошле године је навише предузетника било у стручним, научним, иновационим и техничким делатностима - 17,2 одсто, у делатности трговина на велико и на мало; поправка моторних возила и мотоцикала - 16,5 одсто, прерађивачкој индустрију - 13,8 одсто, грађевинарству 11 одсто...

Иако је у Београдском региону пословало највише предузетника, они су запошљавали најмање радника - 53.758, односно 20,7 одсто. Предузетници из Региона Шумадије и Западне Србије запошљавали су најавише радника - 78.712, или 30,3 одсто, у Војводини - 73.291, односно 28,2 одсто, те Региону Јужне и Источне Србије 54 425 радника, односно 20,9 одсто укупног броја радника код предузтника.

1.800 предузетника у производњи хране у Војводини

У Војводини је прошле године пословало 64.530 преузетника. Највише предузетника радило је у прерађовачкој индустрији - 8.864, а најмање у делатности снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација - пет, те рударсрву - шест. Међу предузетницима из прерађувачке индустрије предњачили су они који се баве производњом прехрамбених производа, пића и дуванских производа - око 1.800, а потом производња основних метала и металних производа, осим машина - око 1.780, те производњи намештаја; остале прерађивачке делатности; поправка и монтажа машина и опреме - око 1.740, док их је намање било у у производњу моторних возила и приколица и осталих саобраћајних средстава - 29. У Војводини је прошле године чак 10.848 предузетника пословало у стручним, научним, иновационим и техничким делатностима, а њих 10.777 у делатности трговина на велико и на мало; поправка моторних возила и мотоцикала.

Највише радника предузетници у Војводини запошљавали су у делатности трговина на велико и на мало; поправка моторних возила и мотоцикала - 15.968, прерађувачкој индустрији - 15.836, док је 11.830 радника радило за послодавце у делатности услуга смештаја и исхране. Најмање радник било је у делатности научно истраживање и развој - три.

Највише запослених у трговини У Србији је највише запослених код предузетника прошле године било у трговини на велико и на мало; поправка моторних возила и мотоцикала - 22,3 одсто од укупног броја запсоелних. Након њих следе запослени у прерађивачкој индустрији - 20,5 одсто, делатности услуга смештаја и исхране - 15,7 одсто, грађевинарства -14,2 одсто...

Предузетник је правна форма организовања привредног друштва од стране једног физичког лица, ради обављања делатности у циљу стицања добити. Предузетник је пословно способно физичко лице, никако правно лице, које за обавезе предузећа одговара целокупном сопственом имовином. Једно физичко лице може бити предузетник у више организованих индивидуалних предузећа.

