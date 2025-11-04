few clouds
9°C
04.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2312
usd
101.6221
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МИНИСТАРКА ЛАЗАРЕВИЋ С ПРЕДСТАВНИЦИМА „КАРФУРА” Велики француски трговински ланац жели у Србију

04.11.2025. 09:01 09:14
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
a
Фото: Pixabay.com

Министарка унутрашње и спољне трговине Јагода Лазаревић састала се са представницима Карфура (Carrefour), који је заинтересован за улазак на српско тржиште и изјавила да тај међународни трговински ланац намерава да Србија буде централни хаб и да ангажује велики број српских компанија као добављаче.

Карфур је француска мултинационална малопродајна и велепродајна корпорација.

„Састанак је одржан на иницијативу Карфура, једног од водећих трговинских ланаца у Европи, који је присутан у више од 30 земаља, са приходима који се мере десетинама милијарди евра. Њихов императив је тржиште регулисано по прописима ЕУ и здрава конкуренција међу трговинским ланцима. Долазак трговинских ланаца попут Карфура свакако би допринео јачању конкуренције, већем избору за потрошаче и доступности квалитетних производа по конкурентним ценама”, рекла је министарка Лазаревић после састанка. Истакла је да је циљ министарства да тржиште буде динамично, здраво и стабилно, у корист грађана. Трговински ланац Карфур је познат по великом избору прехрамбених и непрехрамбених производа, високим стандардима услуге, као и по програмима подршке локалним произвођачима и одрживој производњи. У Европи, Карфур успешно комбинује хипермаркете, супермаркете и мале градске продавнице, прилагођавајући понуду потребама локалног тржишта. „Разговарали смо о њиховим конкретним плановима. Намера им је да директно уђу на наше тржиште, без посредника, да Србија буде централни хаб и да ангажују велики број српских компанија као добављаче. Пословни модел који разматрају је и налажење локалних партнера за франшизе. Договорено је да разговори буду настављени до краја године, када ће представници топ менаџмента доћи у Србију”, рекла је Лазаревићева, наведено је у саопштењу министарства.

трговински ланац Француска
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај