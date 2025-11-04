(ФОТО) ЗБОГ СПАЈАЊА ДВА АУТО-ПУТА ЗАТВАРА СЕ РАСКРСНИЦА Саобраћај ће се преусмерити на алтернативне путне правце ПРЕДВИЂЕНО ЈЕ ДА РАДОВИ ТРАЈУ ДО ОВОГ ДАТУМА

- Планирано је затварање денивелисане раскрснице „Прељина“ за саобраћај моторних возила и преусмеравање саобраћаја на алтернативне путне правце. Измена режима саобраћаја је предвиђена на државним путевима IА-А2, IБ-22 и обилазници око Горњег Милановца, потврђено је за РИНУ у ЈП Коридори Србије.

Током затварања денивелисане раскрснице „Прељина“ саобраћај ће се, ка одредиштима Чачак и Краљево, одвијати на следећи начин:

Фото: РИНА

За кориснике који из правца Београда иду за Чачак / Краљево, важиће следећа путања кретања: државни пут IА реда ознака пута А2 - искључење на денивелисаној раскрсници „Таково“ - државни пут IIА реда ознака пута 177 - државни пут IБ реда ознака пута 22 и државни пут ИБ реда ознака пута 23.

За кориснике који из правца Пожеге иду ка Чачку / Краљеву, важиће следећа путања кретања: државни пут IА реда ознака пута А2 - искључење на денивелисаној раскрсници „Паковраће“ - државни пут IБ реда ознака пута 23 и даље државни пут IБ реда ознака пута 22.

На обилазној путањи, на свим карактеристичним локацијама, предвиђена је адекватна путоказна сигнализација за вођење саобраћаја.

Планирано је да предметни радови трају до 20. децембра 2025. године.