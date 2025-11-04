РАСПИСАН ЈЕ НОВИ КОНКУРС, МИНИСТАРСТВО ДЕЛИ НЕПОВРАТНА СРЕДСТВА Ево ко може да конкурише за субвенције
Расписан је нови јавни позив који доноси значајну подршку домаћим привредницима и предузетницима.
Министарство унутрашње и спољне трговине наставља са подршком очувању традиције, занатства и домаће радиности, кроз нови конкурс за доделу субвенција за 2025. годину.
На конкурс се могу пријавити привредни субјекти који се баве традиционалним занатима, а средства су намењена за две основне намене:
Запошљавање нових радника код субјеката који се баве старим занатима, или
Промоцију производа и услуга традиционалних заната.
Пријаве се подносе искључиво на обрасцу СЗТЗ, који је саставни део конкурсне документације, а може се преузети на званичном сајту Министарства: www.must.gov.rs
Конкурс је отворен до 10. новембра 2025. године, а додатне информације могу се добити путем телефона 011/26-42-160, радним данима од 10 до 13 часова.
Министарство поручује да је циљ програма очување занатске традиције и подстицање самозапошљавања у секторима који представљају важан део културног идентитета Србије.