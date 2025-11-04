few clouds
РАСПИСАН ЈЕ НОВИ КОНКУРС, МИНИСТАРСТВО ДЕЛИ НЕПОВРАТНА СРЕДСТВА Ево ко може да конкурише за субвенције

04.11.2025. 10:57 11:03
Пише:
Дневник
Извор:
Тамара Бирешић, Србија Данас
Илустрација, Дневник
Фото: Илустрација, Дневник

Расписан је нови јавни позив који доноси значајну подршку домаћим привредницима и предузетницима.

Министарство унутрашње и спољне трговине наставља са подршком очувању традиције, занатства и домаће радиности, кроз нови конкурс за доделу субвенција за 2025. годину.

На конкурс се могу пријавити привредни субјекти који се баве традиционалним занатима, а средства су намењена за две основне намене:

Запошљавање нових радника код субјеката који се баве старим занатима, или

Промоцију производа и услуга традиционалних заната.

Пријаве се подносе искључиво на обрасцу СЗТЗ, који је саставни део конкурсне документације, а може се преузети на званичном сајту Министарства: www.must.gov.rs

Конкурс је отворен до 10. новембра 2025. године, а додатне информације могу се добити путем телефона 011/26-42-160, радним данима од 10 до 13 часова.

Министарство поручује да је циљ програма очување занатске традиције и подстицање самозапошљавања у секторима који представљају важан део културног идентитета Србије.

 

Министарство трговине субвенције субвенције државе
Бизнис Новчаник
