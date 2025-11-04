clear sky
СРПСКИ АРБИТРИ У ЛИГИ ЕВРОПЕ: Минаковић у Хернингу, Јовановић суди ПАОК-у и Јанг Бојсу

04.11.2025. 13:00
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Pixabay

Српски судија Ненад Минаковић биће главни арбитар на утакмици четвртог кола Лиге Европе између Митјиланда и Селтика, саопштила је Европска фудбалска унија (УЕФА).

Минаковићу ће помагати сународници Никола Боровић и Бошко Божовић, док је УЕФА за четвртог судију одредила Милана Митића. У ВАР соби биће Иван Бебек из Хрватске и Александар Живковић из Србије.

Утакмица између Митјиланда и Селтика биће одиграна у четвртак од 18.45 часова у Хернингу.

Српски арбитар Срђан Јовановић судиће меч четвртог кола ЛЕ између ПАОК-а и Јанг Бојса, који је на програму у четвртак од 21 час у Солуну. 

Јовановићу ће помагати сународници Урош Стојковић и Милан Михајловић, док ће четврти судија да буде Новак Симовић. У ВАР соби биће Србин Момчило Марковић и Овидиу Хатеган из Румуније.

