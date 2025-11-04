ДОМИНАЦИЈА КАРАТИСТА ИЗ КУЛЕ: За Хајдук седам златних медаља на Купу Војводине
Чланови Карате клуба „Хајдук“ из Куле настављају по старом: доминантно!
Да је тако сведочи и њихов учинак на Купу Војводине за полетарце, пионире и наде који је у недељу одржан у Инђији. На овом такмичењу Карате клуб „Хајдук“ је наступио са шеснаест појединаца и четири екипе који су остварили феноменалан резултат: освојено је петнаест медаља, од којих су седам златне, а осам сребрне, што је било довољно да „Хајдук“ буде најуспешнији клуб у генералном пласману, јер ни један се не може похвалити чињеницом да су сви освајачи медаља радили финалне мечеве.
Златне медаље у појединачној конкуренцији освојили су пионирка Милица Кукољ у категорији преко 44 килограма и наде Милана Милетић у категорији преко 50, Миљан Мрдак у категорији до 55, Лука Жугић у категорији до 52 и Марко Ђисалов у категорији до 50 килограма.
У екипној конкуренцији златним медаљама су се окитиле екипа „Хајдукових“ мушких нада у саставу: Миљан Мрдак, Марко Ђисалов, Лука Жугић и Стефан Баран, као и екипа пионира у саставу: Душан Петровић, Вања Попин, Алексеј Гажо и Дејан Берић.
Сребрне медаље у појединачној конкуренцији су освојили пионири Душан Петровић у категорији преко 45 и Дејан Берић у категорији до 35 килограма, пионирке Уна Пердух у категорији преко 44 и Зарја Ковач у категорији до 44 килограма, те женске наде Искра Богдановић у категорији до 40 и Вања Јарић у категорији до 49 килограма. У екипној конкуренцији сребрна одличја су освојили тим пионирки у саставу Милица Кукољ, Уна Пердух, Катарина Новаков, Зарја Ковач и Лина Папуга и тим женских нада у саставу: Милана Милетић, Искра Богдановић и Вања Јарић.
– Изузетно смо задовољни приказаним нивоом квалитета и припремљености наших бораца, а и вансеријским учинком. Посебно нас радује што су све четири екипе биле у финалима (2 злата и 2 сребра) што представља редак подвиг. Сви наши такмичари и екипе су остварили пласман на Куп Србије који нас очекује за две недеље, што нам је и био примарни циљ. Као и сваке сезоне, константно подмлађујемо такмичарски погон па је тако било и сада са новим дебитантима на татамију – оценио је учинак на Купу Војводине тренер у Карате клубу „Хајдук“ Никола Гребер.
СЕДАМ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦА
Као круна одличне сезоне и успеха на протеклом Првенству Србије и важним турнирима у Карате клуб „Хајдук“ је стигао позив селектора репрезентације Србије за Балкански шампионат за кадете, јуниоре и млађе сениоре који ће се одржати у Ријеци од 7. до 9. новембра. На списку репрезентативаца је чак седам чланова Карате клуба „Хајдук“, а то су: Матеа Калмар, Михајло Крнајац, Милош Крнајац, Милана Корица, Божидар Мрдак, Војин Милетић и Сергеј Баран. Ово за клуб представља изузетно признање и свакако да са правом очекују медаље из Хрватске.