РУКОМЕТАШИ ЈУГОВИЋА ДОЧЕКУЈУ КИКИНДУ У СРЕДУ У АРКУС ЛИГИ (19): Каћани желе другу рецку

04.11.2025. 14:09 14:13
Пише:
Вук Гвозденовић
АРКУС лига
Фото: АРКУС лига

Рукометаши Југовића одлучни су у намери да у овој сезони буду важан фактор у Аркус лиги и позиционирају се у средини табеле.

У првом делу првенства имали су тежак распоред и пред вечерашњи окршај са Кикиндом имају шест пораза и једну победу – над екипом Шамота. Исти биланс имају и Банаћани, који су једина два бода уписали славивши над посрнулом Црвеном звездом.

Дуел Каћана и Кикинђана игра се вечерас од 19 часова у „Храму“. Средњи бек Југовића Здравко Драгољевић нада се квалитетној утакмици.

– Пред нама је веома важан дуел. Кикинда има добру, мотивисану екипу, а на нама је да славимо и покажемо да смо спремни за све изазове у елити. Надам се одличној подршци са трибина и другој овосезонској победи – поручио је Драгољевић, стрелац 34 гола за Каћане у седам утакмица.

Југовић се претходне седмице захвалио Алекси Јаћимовском, који није задовољио. На шест утакмица овај бек је имао скроман учинак постигавши пет голова.

Пише:
Вук Гвозденовић
