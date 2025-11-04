РУКОМЕТАШИ ЈУГОВИЋА ДОЧЕКУЈУ КИКИНДУ У СРЕДУ У АРКУС ЛИГИ (19): Каћани желе другу рецку
Рукометаши Југовића одлучни су у намери да у овој сезони буду важан фактор у Аркус лиги и позиционирају се у средини табеле.
У првом делу првенства имали су тежак распоред и пред вечерашњи окршај са Кикиндом имају шест пораза и једну победу – над екипом Шамота. Исти биланс имају и Банаћани, који су једина два бода уписали славивши над посрнулом Црвеном звездом.
Дуел Каћана и Кикинђана игра се вечерас од 19 часова у „Храму“. Средњи бек Југовића Здравко Драгољевић нада се квалитетној утакмици.
– Пред нама је веома важан дуел. Кикинда има добру, мотивисану екипу, а на нама је да славимо и покажемо да смо спремни за све изазове у елити. Надам се одличној подршци са трибина и другој овосезонској победи – поручио је Драгољевић, стрелац 34 гола за Каћане у седам утакмица.
Југовић се претходне седмице захвалио Алекси Јаћимовском, који није задовољио. На шест утакмица овај бек је имао скроман учинак постигавши пет голова.