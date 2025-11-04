БАЧКА НОВИ ДРУГОЛИГАШ: Завршене ниже шаховске лиге Војводине
Лигашка такмичења, од трећег до петог ранга, под покровитељством Шаховског савеза Војводине, су завршена.
Остало је да се одигра још Друга лига Србије група Војводина, од 15. до 22. новембра на Палићу, па ће и ситуација у нижим лигама бити позната.
Плеј-оф за улазак у Другу лигу – Бачка
Бачка (Пачир) – ШК 64 4,5:1,5
Пошто је победила и у првом мечу, Бачка иде у виши ранг.
Јужнобачка лига
Резултат 11. кола: Југовић 2 – Гимназијалац 1 3,5:2,5
Због повреде елементарних правила, донета је одлука да се овај меч понови.
Табела: 1. Буковац 25 (39), 2. Шајкаш 21 (36), 3. Гимназијалац 20 (33,5), 4. Детелинара 14 (29,5), 5. Краљица ПТТ 2 14 (26,5), 6. Краљев гамбит 13 (30), 7. Бачка Паланка 2 12 (31), 8. Југовић 2 12 (28), 9. Хајдук (Чуруг) 12 (26), 10. Прави потез 10 (27,5), 11. Капабланка 1992 2 (23).
Плеј-оф за улазак у Јужнобачку лигу
Селенча – Капабланка 1992 3:3.
У Јужнобачкој лиги ће играти Футог и Капабланка 1992 из Новог Сада.