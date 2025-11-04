clear sky
13°C
04.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2312
usd
101.6221
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БАЧКА НОВИ ДРУГОЛИГАШ: Завршене ниже шаховске лиге Војводине

04.11.2025. 13:05 13:08
Пише:
Стефан Костић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: Pixabay

Лигашка такмичења, од трећег до петог ранга, под покровитељством Шаховског савеза Војводине, су завршена.

Остало је да се одигра још Друга лига Србије група Војводина, од 15. до 22. новембра на Палићу, па ће и ситуација у нижим лигама бити позната.

Плеј-оф за улазак у Другу лигу – Бачка

Бачка (Пачир) – ШК 64 4,5:1,5

Пошто је победила и у првом мечу, Бачка иде у виши ранг.

Јужнобачка лига

Резултат 11. кола: Југовић 2 – Гимназијалац 1 3,5:2,5 

Због повреде елементарних правила, донета је одлука да се овај меч понови.

Табела: 1. Буковац 25 (39), 2. Шајкаш 21 (36), 3. Гимназијалац 20 (33,5), 4. Детелинара 14 (29,5), 5. Краљица ПТТ 2 14 (26,5), 6. Краљев гамбит 13 (30), 7. Бачка Паланка 2 12 (31), 8. Југовић 2 12 (28), 9. Хајдук (Чуруг) 12 (26), 10. Прави потез 10 (27,5), 11. Капабланка 1992 2 (23).

Плеј-оф за улазак у Јужнобачку лигу

Селенча – Капабланка 1992 3:3. 

У Јужнобачкој лиги ће играти Футог и Капабланка 1992 из Новог Сада.

шах шах турнир шаховске војвођанске лиге
Извор:
Дневник
Пише:
Стефан Костић
Спорт Шах
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај