ЗВЕЗДИН ЗДРАВСТВЕНИ ИЗВЕШТАЈ: Црвено-бели се огласили о стању повређених играча
Кошаркашки клуб Црвена звезда саопштио је да је играч Тајсон Картер након тронедељног боравка у болници пуштен у понедељак на кућно лечење.
У саопштењу се наводи да се Картер после тронедељног боравка у болници осећа добро и наставља свој опоравак у кућним условима. Такође, додаје се да ће бек Звезде у међувремену бити подвргнут даљим испитивањима у циљу превентиве како би се испитао коначан узрок болести.
– Рехабилитација Тајсона Картера почиње већ од уторка, а клуб ће благовремено обавештавати јавност о току и динамици опоравка нашег играча, на кога смо поносни због начина на који се изборио са тешком болешћу као и понашањем током дугог боравка у болници. Такође захваљујемо се и комплетном особљу Клиничког центра Србије, који су правовремено реаговали и учинили све што је у њиховој моћи да кошаркаш црвено-белих има најбољу могућу негу – наводи се на званичном сајту Црвене звезде.
Црвено-бели су саопштили да је Девонте Грејем почео да тренира након дужег опоравка од повреде коју је задобио на утакмици против Фенербахчеа у припремном периоду.
– После ударца који је задобио у периоду од две недеље дошло је појаве коштане модрице која је дијагностификована, па је након тога уследио додатни период мировања и рехабилитације. Девонте се прикључио екипи и улази у тренажни процес, како би повратио такмичарску форму и припремио се за нове изазове и дебитантске минуте на званичним утакмицама у дресу Црвене звезде – саопштено је из Звезде.
Џордан Нвора је током понедељка и уторка обавио додатне анализе повређеног листа након чега ће кренути у тренажни процес и повратак у такмичарску форму, навели су из Црвене звезде.
– Кубански центар Хасиел Риверо током ове недеље биће у стању да се ослања на повређену ногу након прелома метатарзалне кости. Током периода опоравка наш центар је обављао физио терапије и следи му период рехабилитације о коме ћемо благовремено обавештавати јавност – саопштио је београдски клуб.
– Коначно, Џоел Боломбој обавља терапије и ради свакодневно напорно на свом потпуном опоравку у САД, а клуб ће више информација изнети у јавност до краја текућег месеца. Црвена звезда још једном апелује на јавност да се о стању тренажног процеса, рехабилитације или степена повреда наших првотимаца информише искључиво на званичним платформама клуба – закључује се у саопштењу Црвене звезде.