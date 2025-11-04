(ВИДЕО) ЛУКОИЛ РАФИНЕРИЈА У ПЛАМЕНУ Дронови изазвали експлозије и пожаре у индустријским зонама РЕГИОНИ БЕЗ СТРУЈЕ

Дошло је до масовног нестанка струје у неколико руских региона.



У региону Нижњег Новгорода, напад беспилотне летелице изазвао је пожар у индустријској зони града Кстова, где се налазе огромна рафинерија Лукоил-Нижњегороднафтооргсинтез (НОРСИ) и петрохемијско постројење СИБУР-Кстово.

1/2

Last night I reported sirens & explosions in the Lipetsk, Nizhny Novgorod, Kursk + Volgograd regions, with proof of substations burning in the latter 2



Now more hits are confirmed, incl. in far away Bashkortostan. The drone strike was seen & heard more than 3km/2 miles away pic.twitter.com/HdW0Sme8Jp

— Tim White (@TWMCLtd) November 4, 2025