04.11.2025.
Нови Сад
(ВИДЕО) ЛУКОИЛ РАФИНЕРИЈА У ПЛАМЕНУ Дронови изазвали експлозије и пожаре у индустријским зонама РЕГИОНИ БЕЗ СТРУЈЕ

04.11.2025.
Украјински дронови напали су низ индустријских и енергетских објеката у Русији, што је изазвало пожаре у рафинеријама и другим постројењима.

Дошло је до масовног нестанка струје у неколико руских региона.  

У региону Нижњег Новгорода, напад беспилотне летелице изазвао је пожар у индустријској зони града Кстова, где се налазе огромна рафинерија Лукоил-Нижњегороднафтооргсинтез (НОРСИ) и петрохемијско постројење СИБУР-Кстово. 

 Локални медији известили су о пожарима у НОРСИ-ју, једној од највећих руских рафинерија са годишњим капацитетом од 17 милиона тона, која је такође кључни снабдевач ширем подручју Москве.

Иста рафинерија је такође била мета 16. октобра.

Експлозија и у петрохемији

Експлозија у петрохемијском погону у Стерлитамаку изазвала је делимично урушавање постројења за пречишћавање воде, саопштила је јутрос градска администрација. 

"Данас је експлозија у ЈС СНХЗ резултирала делимичним урушавањем постројења за пречишћавање воде. Пет људи је радило у постројењу. Према прелиминарним извештајима, нико није повређен", наводи се у саопштењу, преноси Интерфакс. На лице места стигле су све хитне службе. Гувернер Башкортостана Радиј Хабиров саопштио је да је у индустријској зони Стерлитамака одбијен напад дроновима.

"Индустријски комплекс Стерлитамак био је изложен терористичком нападу две беспилотне летелице. Министарство одбране и служба безбедности предузећа оборили су оба дрона. Остаци су пали у индустријској зони у близини помоћне радионице", написао је Хабиров на Телеграму. 

 Према његовим речима, нема жртава нити повређених, а постројење наставља да ради уобичајено.

(k1info.rs)

