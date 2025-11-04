(ВИДЕО) ЛУКОИЛ РАФИНЕРИЈА У ПЛАМЕНУ Дронови изазвали експлозије и пожаре у индустријским зонама РЕГИОНИ БЕЗ СТРУЈЕ
Украјински дронови напали су низ индустријских и енергетских објеката у Русији, што је изазвало пожаре у рафинеријама и другим постројењима.
Дошло је до масовног нестанка струје у неколико руских региона.
У региону Нижњег Новгорода, напад беспилотне летелице изазвао је пожар у индустријској зони града Кстова, где се налазе огромна рафинерија Лукоил-Нижњегороднафтооргсинтез (НОРСИ) и петрохемијско постројење СИБУР-Кстово.
Last night I reported sirens & explosions in the Lipetsk, Nizhny Novgorod, Kursk + Volgograd regions, with proof of substations burning in the latter 2
Now more hits are confirmed, incl. in far away Bashkortostan. The drone strike was seen & heard more than 3km/2 miles away pic.twitter.com/HdW0Sme8Jp
— Tim White (@TWMCLtd) November 4, 2025
Локални медији известили су о пожарима у НОРСИ-ју, једној од највећих руских рафинерија са годишњим капацитетом од 17 милиона тона, која је такође кључни снабдевач ширем подручју Москве.
Иста рафинерија је такође била мета 16. октобра.
Експлозија и у петрохемији
Експлозија у петрохемијском погону у Стерлитамаку изазвала је делимично урушавање постројења за пречишћавање воде, саопштила је јутрос градска администрација.
"Данас је експлозија у ЈС СНХЗ резултирала делимичним урушавањем постројења за пречишћавање воде. Пет људи је радило у постројењу. Према прелиминарним извештајима, нико није повређен", наводи се у саопштењу, преноси Интерфакс. На лице места стигле су све хитне службе. Гувернер Башкортостана Радиј Хабиров саопштио је да је у индустријској зони Стерлитамака одбијен напад дроновима.
"Индустријски комплекс Стерлитамак био је изложен терористичком нападу две беспилотне летелице. Министарство одбране и служба безбедности предузећа оборили су оба дрона. Остаци су пали у индустријској зони у близини помоћне радионице", написао је Хабиров на Телеграму.
🇺🇦🇷🇺
Dans la nuit, une frappe de drone ukrainien a touché la raffinerie de Lukoil à Kstovo, Nijni Novgorod, l’une des cinq plus grandes de Russie, traitant 340 000 barils par jour.
Elle est située à 800 km de l’Ukraine. pic.twitter.com/rhKziVleiJ
— Antoine 🇫🇷 (@thetoitoi) November 4, 2025
Према његовим речима, нема жртава нити повређених, а постројење наставља да ради уобичајено.