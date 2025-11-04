ДРАМА У НУКЛЕАРНОЈ ЕЛЕКТРАНИ Густ дим у просторијама безбедносног система
04.11.2025. 09:31 09:38
СОФИЈА: У нуклеарној електрани Козлодуј дошло је до пожара у енергетској соби безбедносног система петог блока, што је изазвало ванредну реакцију радника електране, објавио је портал Новините.
Због густог дима у просторији, позвана је ватрогасна служба, а предузимају се мере за замену оштећене опреме.
Званично је саопштено да је ситуација под контролом и да нема опасности по људе.
Радници електране остају у приправности док се инцидент потпуно не санира.