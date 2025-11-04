few clouds
9°C
04.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2312
usd
101.6221
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДРАМА У НУКЛЕАРНОЈ ЕЛЕКТРАНИ Густ дим у просторијама безбедносног система

04.11.2025. 09:31 09:38
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
а
Фото: Pixabay.com

СОФИЈА: У нуклеарној електрани Козлодуј дошло је до пожара у енергетској соби безбедносног система петог блока, што је изазвало ванредну реакцију радника електране, објавио је портал Новините.

Због густог дима у просторији, позвана је ватрогасна служба, а предузимају се мере за замену оштећене опреме.

Званично је саопштено да је ситуација под контролом и да нема опасности по људе.

Радници електране остају у приправности док се инцидент потпуно не санира.

бугарска нуклеарка
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај