ЕВО КАКВО ЈЕ СТАЊЕ НА ФАКУЛТЕТИМА У СРБИЈИ Министар Станковић о почетку академске године, споменуо и Пету београдску гимназију
Министар просвете Дејан Вук Станковић изјавио је данас да је нова академска година у понедељак почела на свим универзитетима у Србији и да су амфитеатри на многим факултетима били пуни што је, како је оценио, јасан знак да и студенти и наставници желе повратак у регуларно стање.
Станковић је, гостујући на Првој телевизији, рекао да је само у једној установи - Медицинском факултету у Новом Саду било нечега што ''личи на политичку провокацију'' где је, како је казао, била истакнута непримерена застава Србије, а да су сви остали факултети у пуном капацитету одрадили јучерашњи дан.
Многи са пуним амфитеатрима, готово већина њих, дакле јасан знак да сви желе наставу и повратак у оно стање које зовемо стање регуларности, да наставници држе предавања, сарадници вежбе, студенти похађају предавања и вежбе, припремају колоквијуме, испите и напредују из семестра у семестар ка крајњем циљу, а то је да заврше факултете - рекао је Станковић.
Додао је да после исцрпљујуће, дуге и политизоване академске године има озбиљних назнака да ће се школска година одвијати у нормалним условима где ће политика и академски живот бити стриктно одвојени.
- То је, по мом мишљењу, веома важно, што наравно не ускраћује право и професорима и студентима да имају свој став по политичким питањима, само тај став треба исказати, као и сви остали грађани, ван простора који је намењен за учење и рад - рекао је Станковић.
Истакао је да нема алтернативе повратку поверења у институције, као ни настави и испитима на универзитету, и нагласио да образовне институције треба сачувати и да оне нису нешто што је проистекло из рада и залагања садашње генерације већ да су стваране годинама.
Станковић је казао да циљ садашње генерације професора, сарадника, декана и ректора треба да буде да те институције очува, да их унапреди у складу са савременим трендовима у образовању и омогући студентима да стичу знања и вештине које су им неопходне за живот у савременом свету.
Говорећи о ситуацији у средњем образовању, министар је рекао да је стање у средњим школама мање-више редовно осим у две-три школе, међу којима је и Пета београдска гимназија где постоји, како је рекао, физичка блокада школе од дела ученика, али и зборова општине Стари град и неких других општина за које је рекао да су ''параполитички ентитети''.
Станковић је рекао да криза у тој школи не може да се реши док се не одблокира школа како би директорка Данка Нешовић могла да распише конкурс.
Додао је да је питање избора директорке Нешовић политизовано и нагласио да је она изабрана у складу са законом и да је два пута била на функцији в.д. директора.
- Када јој је истекао други в.д. мандат, требало је да распише конкурс, а не може да распише јер не може да приђе згради. Та криза је нешто што је потпуно неприхватљиво, као што је неприхватљива политизација тих младих људи који сада служе као топовско месо у тим политичким ратовима. Исто тако је непримерено да држава не може у потпуности да контролише улаз и излаз у школу која је у државном власништву, јер ви заиста не знате ко тамо седи - казао је Станковић.
На опаску водитеља да су поједини родитељи разочарани и љути што су одређени наставници у тој гимназији добили отказе, Станковић је рекао да није упознат са појединостима тих случајева, а да је проблем био највише са онима који су имали уговоре на одређено време.
- Ако су особе које су добиле уговор на одређено време, уместо наставе спроводиле блокаде школе, поставља се питање да ли је школи исплативо да те људе поново ангажује. Очигледно постоји раскорак између онога што се тврди да се догодило и онога што се заиста догађало у периоду када су ти људи били ангажовани - казао је Станковић.
Навео је да сваки послодавац продужава уговор ономе ко ради и да ту нема никакве политике, а да су сва разрешења која су се десила у средњим и основним школама била базирана на увидима инспекције.
Станковић је нагласио да је неприхватљиво да се мимо закона управља школом и да не могу да управљају они који, како је рекао, формирају паралелне савете родитеља у парку, као ни да директоре школа не постављају viber групе већ министар на образложени предлог.
Додао је да је добро да се ускладе мишљења школског одбора и савета родитеља са мишљењем министарства, али да то није нужно.
- Нема краја кризи у Петој београдској гимназији, ако се не нормализује образовни процес и ако се не омогући директорки да распише конкурс. Када се распише конкурс, биће јавно познати услови конкурса и свако ће моћи да се јави на тај конкурс - закључио је Станковић.
Танјуг