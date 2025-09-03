„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ
ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ СПОМЕНИКА СТРАДАЛИМА КОД ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ БИРАЋЕ СЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ Мићин: Имам моралну и људску обавезу да покренем процедуру да се на адекватан начин обележи место страдања
Одбор за спровођење Одлуке о подизању споменика страдалима у паду надстрешнице на Железничкој станици 1. новембра 2024. године расписаће јавни конкурс за избор идејног решења споменика, закључено је на првој седници Одбора, одржаној крајем августа.
Како „Дневник” сазнаје, чланови Одбора сагласили су се да конкурс буде отворен за све заинтересоване уметнике, сликарe, вајарe, архитекте. Решења ће се достављати под шифром, а име аутора се доставља у посебној коверти. На седници је договорено да се ће
Одбор на наредној седници дефинисати задатке и пропозиције конукрса.
Као градоначелник, али пре свега као човек, имао сам и имам моралну и људску обавезу да покренем процедуру да се на адекватан начин обележи место трагичног страдања 16 људи (Жарко Мићин)
Члан Одбора, академски сликар Радован Јокић истиче за „Дневник” да се на тај начин обезбеђује демократичност целог процеса, како би се изабрало најквалитетније решење, које ће на достојан начин обележити овај трагични догађај.
- Пред Одбором је важан и деликатан задатак. Трагедија на Железничкој станици, у којој је под рушевинама нестало 16 људских живота, оставила је неизбрисив ожиљак у срцу свих Новосађана, и дубок и болан траг у комплетном друштву. Зато је важно да се у знак пијетета према жртвама, место несреће трајно обележи. И као сећање, и као опомена да нам се то више никада не понови - рекао је Јокић за „Дневник”.
Седници су присуствовали сви чланови одбора: академски сликар Радован Јокић, историчар Ђорђе Србуловић, доктор уметности Данило Вуксановић, академски сликар и професор ликовне културе Зоран Булатовић, мастер сликарства Сунчица Марковић, председник Савета за културу и информисање Града Новог Сада Ђула Киш и архитекта Дарко Полић, који је и председник Одбора.
Пред Одбором је важан и деликатан задатак. Трагедија на Железничкој станици, у којој је под рушевинама нестало 16 људских живота, оставила је неизбрисив ожиљак у срцу свих Новосађана, и дубок и болан траг у комплетном друштву (Радован Јокић)
Одбор је именован на седници Скупштине града 31. јула, када је и усвојена иницијатива градоначелника Новог Сада Жарка Мићина, за подизање споменика жртвама трагичне несреће на Железничкој станици.
- Споменик ће представљати трајан материјални траг у култури сећања на животе које смо изгубили, и трагедију која нас је задесила. Споменик као основне елементе мора имати написана имена жртава и повређених, као и информације o трагичном догађају. Задатак Одбора биће да распише конкурс за идејно решење, и одабере најадекватније решење. Када сам одлучио да упутим ову Иницијативу, био сам свестан да никакав споменик не може да врати изгубљене животе. Не може да ублажи тугу породица трагично страдалих. Али, као градоначелник, али пре свега као човек, имао сам и имам моралну и људску обавезу да покренем процедуру да се на адекватан начин обележи место трагичног страдања 16 људи. То је моја дужност. И обавеза. То је обавеза Новог Сада. Да се побринемо да никада не буду заборављени. Трајним обележавањем места трагедије, показаћемо породицама страдалих да љубав према онима које су изгубили, не траје само у њиховом сећању, већ и у сећању целе заједнице. У сећању целог града. Целе државе, и свих грађана - рекао је градоначелник Мићин приликом усвајања иницијативе на седници Скупштине града.
Опозиција није хтела да предложи ниједног члана Одбора, а седницу је напустила пре гласања. Нова седница Одбора одржаће се до краја септембра.