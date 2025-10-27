ОБРАДОВИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ ПРОТИВ БОРЦА: Одиграли смо коректно, Покушевски и Паркер повређени
Стандардно после утакмице у Евролиги, најважнија ствар је мотивација и да се изађе са правим приступом.
Немам никаквих примедби у том смислу, играли смо коректно веома, рекао је тренер кошаркаша Партизана Жељко Обрадовић после победе против Борца из Чачка у АБА лиги (85:74).
"Потрудио сам се да одмарам играче колико је то могуће и наравно да млађи добију шансу. То је испало коректно, једино што је наш проценат шута за три катастрофалан. Сами, тешко да можемо да будемо овако сами, као на тренингу, нисмо убацивали. Борцу желим све најбоље у наставку АБА лиге", истакао је Обрадович на конференцији за медије.
Обрадовић је открио да су Алексеј Покушевски и Џабари Паркер задобили повреде.
"Покушевски је добио ударац у главу, засметао му је и није могао да улази. Џабари је добио ударац у прст и то не изгледа добро. Шејк Милтон је у процесу опоравка, ради неке ствари које може, све то иде поприлично споро у смислу да не желимо да ризикујемо, када буде здрав почеће да трчи, да ради кошаркашки тренинг", поручио је Обрадовић.