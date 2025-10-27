overcast clouds
11°C
27.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОБРАДОВИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ ПРОТИВ БОРЦА: Одиграли смо коректно, Покушевски и Паркер повређени

27.10.2025. 08:16 08:19
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
obradovic
Фото: ABA liga (Partizan Mozzart Bet/Dragana Stjepanović)

Стандардно после утакмице у Евролиги, најважнија ствар је мотивација и да се изађе са правим приступом.

Немам никаквих примедби у том смислу, играли смо коректно веома, рекао је тренер кошаркаша Партизана Жељко Обрадовић после победе против Борца из Чачка у АБА лиги (85:74).

"Потрудио сам се да одмарам играче колико је то могуће и наравно да млађи добију шансу. То је испало коректно, једино што је наш проценат шута за три катастрофалан. Сами, тешко да можемо да будемо овако сами, као на тренингу, нисмо убацивали. Борцу желим све најбоље у наставку АБА лиге", истакао је Обрадович на конференцији за медије.

Обрадовић је открио да су Алексеј Покушевски и Џабари Паркер задобили повреде.

"Покушевски је добио ударац у главу, засметао му је и није могао да улази. Џабари је добио ударац у прст и то не изгледа добро. Шејк Милтон је у процесу опоравка, ради неке ствари које може, све то иде поприлично споро у смислу да не желимо да ризикујемо, када буде здрав почеће да трчи, да ради кошаркашки тренинг", поручио је Обрадовић.

Жељко Обрадовић кк партизан
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РУТИНСКА ПОБЕДА ПАРТИЗАНА: Црно-бели славили над Чачанима пред дерби у Дубаију
спорт

РУТИНСКА ПОБЕДА ПАРТИЗАНА: Црно-бели славили над Чачанима пред дерби у Дубаију

26.10.2025. 22:54 22:56
Волим
0
Коментар
0
Сачувај