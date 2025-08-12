ВОЗОВИ ЋЕ ПОНОВО САОБРАЋАТИ ИЗ НОВОГ САДА...
АДАПТИРА СЕ ПРИЛАЗ ПУТНИКА НА ПЕРОНЕ Главни део новосадске Железничке станице ГДЕ СЕ ТРАГИЧНО СРУШИЛА БЕТОНСКА НАДСТРЕШНИЦА остаје затворен
У току су припреме за адаптацију дела главне железничке станице у Новом Саду, која би требало да омогући безбедан и функционалан улаз и излаз путника.
Циљ је, кажу из градске власти, да се олакша железнички саобраћај и растерете околни саобраћајни правци, нарочито у Петроварадину, где је саобраћај због затварања станице био веома оптерећен. Коначне одлуке о будућим радовима биће донете након стручних анализа.
Део Железничке станице Нови Сад могао би да буде отворен за путнички саобраћај у септембру. Тренутно се проверава статичка стабилност објеката А, Ц и Д, док објекат Б, са ког је пала надстрешница, остаје затворен због истраге. За процену је ангажован конзорцијум предвођен новосадским Институтом за испитивање и санацију конструкција. План је да путницима буде омогућен безбедан улаз и излаз кроз колски пролаз у објекту Д, који ће бити опремљен и билетарницом.
"Он излази на оба перона, чиме би се омогућио нормалан улазак путника на станицу. С друге стране, безбедно је у односу на објекат на ком је пала надстрешница, зато што је од тог објекта доста удаљен. Идеја је да се тај објекат, са те стране — близу железничких колосека — потпуно огради и онемогући прилазак том објекту на ком је пала надстрешница, дакле да се приступ путницима учини потпуно безбедним“, каже градоначелник Новог Сада Жарко Мићин.
Објекти железничке станице међусобно су физички одвојени и функционишу као независни делови. Тачан датум отварања колског пролаза зависи од завршетка провера безбедности.
"Након што стручњаци кажу да је безбедна, можемо очекивати отварање. Оквирно је ту споменут 15. септембар, али хајде да се не држимо тог датума, узимајући у обзир да није све у мојим рукама. У мојим рукама је да својим ауторитетом утичем на то да се то уради, а на 'Инфраструктурама железнице Србије' је да, након што се заврши анализа безбедности тих објеката, дају тачан датум када би станица могла да се отвори“, каже Мићин.
Питање дугорочног решења за главну зграду станице остаје отворено.
"Она нама и емотивно и архитектонски и историјски јако пуно значи. Након свих анализа и свих прорачуна и прегледа овог објекта, не мислим да само једно мишљење треба да нам буде релевантно да знамо шта даље и како са објектом поступати. Мислим да је за овако важне подухвате потребно чути више мишљења и ако се сви они сложе да је објекат за реконструкцију, санацију, а најосновније, повратак на његов аутентични изглед, као што је некад био - мислим да треба да идемо тим путем и да слушамо шта ће струка рећи", каже Ана Ферик Ивановић, председница Друштва архитеката Новог Сада.
Скупштина града Новог Сада усвојила је иницијативу о подизању спомен-обележја у знак сећања на жртве пада надстрешнице на Железничкој станици.
(Euronews.rs)