(ФОТО) Делијама се ово неће допасти КАТАИ ЗБОГ ПОВРЕДЕ ПАУЗИРА ТРИ НЕДЕЉЕ Не игра против Порта, "прескаче" и Албанију!
29.09.2025. 20:50 20:54
БЕОГРАД: Најбољи фудбалер Црвене звезде Александар Катаи због повреде колена биће ван терена три недеље, саопштили су вечерас црвено-бели.
Катаи није играо јуче против Радничког из Крагујевца, а како наводе из клуба разлог је повреда коју је зарадио против Селтика.
Катаи неће бити на располагању тренеру Владану Милојевићу за меч против Порта у четвртак у Лиги Европе, као ни селектору Србије Драгану Стојковићу Пиксију за дуеле против Албаније и Андоре у октобру.
Очекује се да Катаи буде спреман после репрезентативне паузе, а самим тим и за дуел са Брагом у Лиги Европе.