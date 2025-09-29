light rain
(ФОТО) Делијама се ово неће допасти КАТАИ ЗБОГ ПОВРЕДЕ ПАУЗИРА ТРИ НЕДЕЉЕ Не игра против Порта, "прескаче" и Албанију!

29.09.2025. 20:50
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
фудбал
Фото: crvenazvezdafk.com

БЕОГРАД: Најбољи фудбалер Црвене звезде Александар Катаи због повреде колена биће ван терена три недеље, саопштили су вечерас црвено-бели.

Катаи није играо јуче против Радничког из Крагујевца, а како наводе из клуба разлог је повреда коју је зарадио против Селтика.
 

Катаи неће бити на располагању тренеру Владану Милојевићу за меч против Порта у четвртак у Лиги Европе, као ни селектору Србије Драгану Стојковићу Пиксију за дуеле против Албаније и Андоре у октобру.
 

Очекује се да Катаи буде спреман после репрезентативне паузе, а самим тим и за дуел са Брагом у Лиги Европе.

 

фк црвена звезда Александар Катаи повреда повреда играча
