Добитна комбинација!
(ФОТО) Блиста на терену, а тек на модној писти… СРПСКИ НАПАДАЧ ПОКОРИО НЕДЕЉУ МОДЕ У МИЛАНУ Погледајте како Влаховић ноншалантно носи одела с Армани потписом
Након одличног почетка сезоне у дресу славног италијанског тима, српски нападач Душан Влаховић постао манекен.
Душан Влаховић, српски центарфор и најбољи стрелац Јувентуса, фудбалски терен заменио је на једно вече модном пистом! Попут правог модног амбасадора, Влаховић је заблистао на Недељи моде у Милану, носећи ексклузивну колекцију Емпорио Армани x Јувентус.
У савршено кројеном оделу успео је да заокупи пажњу свих присутних, и то комбинацијом стаса, спортске харизме и модне прецизности. Његово појављивање није било случајно, на овај налин означен је званични почетак сарадње Јунветуса и модне империје Гиоргио Армани, али и Влаховићев искорак у свет модне елите.
Армани је и овога пута показао да мода и спорт заиста иду руку под руку. Нова колекција, рађена ексклузивно за Јувентус, одише софистицираношћу, елегантним материјалима и препознатљивим минимализмом италијанског стила.
Почев од сезоне 2025/26, захваљујући новом партнерству између Јувентуса и модне куће Ђорђо Армани, Душан Влаховић као и остатак тима, на свим званичним клупским догађајима ван терена носиће одела овог елитног бренда - било да је реч о конференцијама за медије, европским путовањима или гала вечерама, пише Мондо.