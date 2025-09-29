scattered clouds
Претрага
Добитна комбинација!

(ФОТО) Блиста на терену, а тек на модној писти… СРПСКИ НАПАДАЧ ПОКОРИО НЕДЕЉУ МОДЕ У МИЛАНУ Погледајте како Влаховић ноншалантно носи одела с Армани потписом

29.09.2025. 19:27 19:32
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо
фудбал
Фото: Tanjug (Marco Alpozzi/LaPresse via AP)

Након одличног почетка сезоне у дресу славног италијанског тима, српски нападач Душан Влаховић постао манекен.

Душан Влаховић, српски центарфор и најбољи стрелац Јувентуса, фудбалски терен заменио је на једно вече модном пистом! Попут правог модног амбасадора, Влаховић је заблистао на Недељи моде у Милану, носећи ексклузивну колекцију Емпорио Армани x Јувентус.

У савршено кројеном оделу успео је да заокупи пажњу свих присутних, и то комбинацијом стаса, спортске харизме и модне прецизности. Његово појављивање није било случајно, на овај налин означен је званични почетак сарадње Јунветуса и модне империје Гиоргио Армани, али и Влаховићев искорак у свет модне елите.


Армани је и овога пута показао да мода и спорт заиста иду руку под руку. Нова колекција, рађена ексклузивно за Јувентус, одише софистицираношћу, елегантним материјалима и препознатљивим минимализмом италијанског стила. 

Почев од сезоне 2025/26, захваљујући новом партнерству између Јувентуса и модне куће Ђорђо Армани, Душан Влаховић као и остатак тима, на свим званичним клупским догађајима ван терена носиће одела овог елитног бренда - било да је реч о конференцијама за медије, европским путовањима или гала вечерама, пише Мондо.
 

 

душан влаховић недеља моде армани Јувентус
Извор:
Мондо
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
