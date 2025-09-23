ВЛАХОВИЋ ЈЕДАН ОД НАЈБОЉИХ У ЕВРОПИ: Чувени тренер одао признање српском голгетеру
Бивши селектор Италије и некадашњи тренер Фјорентине Ћезаре Прандели рекао је да је Душан Влаховић један од најбољих нападача у Европи.
– Влаховић је шампион и волео бих да даје још више голова. Могу слободно да кажем да је један од најбољих нападача у Европи. Нема потребе да се укључује превише у игру у средини терена. Требало би да стоји искључиво близу гола – рекао је Прандели за италијански спортски дневник "Тутоспорт".
Прандели је био Влаховићев тренер у Фјорентини у сезони 2020/21.
Влаховић је током лета био повезиван са одласком из Јувентуса, а међу заинтересованима су се помињали Милан, Интер и Манчестер Јунајтед.
Србин је ипак остао у Торину и до сад је постигао четири гола у пет утакмица у свим такмичењима ове сезоне, углавном улазећи са клупе.
Дао је почетком септембра и једини гол за Србију у победи 1:0 на гостовању Летонији у квалификацијама за Светско првенство.