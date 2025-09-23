СКИНУЋУ ДРЕС И ТРЧАЋУ ОКО СТАЗЕ, ДА БУДЕ ФРКА ЗБОГ КАРТОНА - Елшник најавио Селтик: Спремни смо да се „потучемо“ како треба
Фудбалери Црвене звезде ће у среду од 21 час дочекати екипу Селтика на стадиону „Рајко Митић“ у оквиру првог кола лигашке фазе Лиге Европе.
Тим поводом везни фудбалер Тими Макс Елшник одговарао је на питања медија.
– Сигурно је да је иза мене нека мања криза која је дошла као последица повреде коју сам зарадио летос и одсуства са припрема. Али мислим да је све то прошло. Верујем да сам доста добро одиграо дерби и да је тренер задовољан. Победили смо то је најбитније. Али то је само једна утакмица, морам да помогнем екипи и у осталим утакмицама. Није појединац битан него тим, сигурно нас чека тежак меч и морамо бити на 100 посто да бисмо уписали победу и узели сва три бода – рекао је Елшник.
Словеначки репрезентативац осврнуо се и на предстојећег ривала.
– Не знам играче Селтика лично, али смо гледали њихове утакмице. Погледали смо мало тај дерби, били смо у карантину јер смо имали утакмицу тај дан, али они су играли пре нас па смо гледали мало. Њихов дерби је специфичан, али дербији широм света нису неки показатељи снаге у том моменту, није битно колико је ко у форми, који тим више вреди. Дербији су посебне утакмице, игра се на емоцију и на енергију. Тај дерби где су одиграли 0:0, мислим да није реалан приказ снаге Селтика који је велики клуб и доминантан у свом првенству. Ми смо свесни да нас чека тежак противник, али играмо код куће. Није битно у ком саставу ће изаћи, ми морамо бити спремни да се „потучемо“ како треба. Знамо да је шкотски фудбал доста физички јак и морамо им добро парирати у том сегменту, а са друге стране да искористимо наш квалитет у нападу. Имамо доста искусне играче који у сваком моменту могу да реше утакмицу. Нека Селтик размишља више о нама, а ми само да размишљамо о нама, да будемо прави и мислим да ће победа остати у Београду.
Говорио је везни фудбалер Црвене звезде и о циљевима у Европи.
– Као спортиста ти на тренингу хоћеш да победиш сваки пут, тако и на терену хоћемо да освојимо сва три бода. Слажем се да имамо доста великих клубова у нашој групи, али то не сме да буде изговор за лоше резултате. Ја верујем да је екипа на доста високом нивоу ове сезоне што се тиче квалитета, да су добра појачања дошла и да ћемо бити још конкурентнији у Европи. То је наш циљ, да идемо даље. Али треба ићи утакмицу по утакмицу, не смемо сад да размишљамо шта ће бити на крају јануара. Прва је сутра и та је најбитнија. Мислим да ће доста значити ако позитивно кренемо у европску кампању ове сезоне. Видело се прошле године против Бенфике, да смо тада задржали добар резултат, можда би нам то олакшало остале утакмице. Нажалост, нисмо успели да извучемо неки бод, чак и победу кући, а игром смо можда и заслужили. Тај почетак је јако битан и сутра нападамо на победу па ћемо видети после тога.
Он је додао да нема лаких утакмица у Европи.
– Свако зна да игра, то се стално прича, али стварно. Хтели смо да играмо Лигу шампиона где би било још теже, али шта је ту је, идемо утакмицу по утакмицу. Имао сам среће да сам играо Лигу конференција са Олимпијом, Лигу шампиона са Звездом и сада Лигу Европе. Нека буде то моја најуспешнија европска сезона до сада. Било би ми јако драго да уђемо у нокаут фазу, али нека буде циљ да се пласирамо што даље. Знамо да је Звезда у историји била на самом врху и сваки пут кад имаш шансу да испишеш нову историју треба да је искористиш.
На крају, кроз шалу се осврнуо на дерби и ситуацију када је постигао гол, али и одговорио на питање медија шта ће урадити уколико се упише у листу стрелаца против Селтика.
– Скинућу дрес и трчаћу око стазе, па да настане фрка због картона. Шалим се наравно. Убеђен сам да је био офсајд, не знам ко је био поред мене. Имао сам до сада три асистенције у дербију, фалио ми је гол. То би било сјајно за мене да сам у Звезди у дербију дао гол. Нисам имао реакцију, док судија није показао да је гол. Стрпљиво сам сачекао да покаже на центар. Битан гол, али је било доста времена до краја. Када је лоше, не летим превише и обрнуто. Када видите моје реакције на остале голове, није то ништа посебно. У мени постоји велика емоција када постигнем гол, али не вежбам радовања као што то раде неки играчи. Мораћу да спремим нешто за следећи пут - закључио је Елшник.